Yol Durumu
  1. Cimbom seriye bağladı!
Evren Turhan Evren Turhan
  • 02 Eylül 2018, Pazar

Bu yenilgi yönetime yazar

GALATASARAY, sancılı bir transfer haftasından sonra 4'te 4 yapmak için Trabzonspor karşısına çıktı..
Sarı-Kırmızılılar maça inanılmaz tutuk ve durgun başladı.
Presle başlayan Trabzonspor karşısında defansta çok fazla geri pas ve topla çıkmaya çalışan Galatasaray inanılmaz hatalar yaptı.
Muslera uzaklaştırmaya çalıştıktan sonra dönen topta golü yedi.
Takım beden olarak sahada vardı, ruhen yoktu.
Belhanda'nın atılmasından sonra aslında maç bitmişti.
Fatih hoca takımı iyi hazırlayamamış bu hafta. Takımda mental olarak bitmiş bir görüntü vardı.
İlk yarı sahada sadece rakibini izleyen bir Galatasaray izledik..
İkinci yarı Ndiaye'yi oyun alan Fatih hoca oyunu tutmak istese de 1 kişi eksik olan Galatasaray, sahada fazla bir şey yapamazdı.
Basit top kayıpları ve acemice hareketler 2. yarıda da devam etti.
Ahmet Çalık'la bu iş olmaz.
Fatih hocanın Serdar Aziz veya Donk'la maça başlaması lazımdı. Transferin son haftası takımı olumsuz etkilemiş. Bu kesin.
Bu yenilgi transfer sürecini başarısız geçiren yönetime yazar...

MAÇIN iYiSi NWAKAEME
Attığı gollerle maçı kopardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ G.SARAY
Cimbom takım olarak döküldü!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ