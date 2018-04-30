Hedefe 3 kala...
Nitekim Rodrigues ve Feghouli ile net pozisyonlar buldu.
TARİHİ FARK OLABİLİRDİ
Fatih hocanın planı, bekleyerek rakibi hataya zorlamaktı ve yine bir kontra atakta Gomis'le penaltı kazandı ve Tosiç kırmızı kart gördü. Ama Gomis penaltıyı kaçırdı.. 10 kişi kalan rakibine karşı Linnes müthiş getirdi, Rodrigues golü attı. Belhanda ve Feghouli final paslarını iyi kullansalar tarihi bir fark olurdu. Mariano'nun yerine oyuna giren Linnes müthiş oynadı. Hem asist yaptı hem de müthiş bir enerji ortaya koydu.
MAÇIN EN iYİSi: LINNES
Kulübeden girdi, mükemmel oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Sezonun en kötü futbolunu sergiledi.
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- Evren Turhan
- Hedefe 3 kala...
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