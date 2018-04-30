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  1. Terim Kartal'ı tuzağa çekecek
Evren Turhan Evren Turhan
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi

Hedefe 3 kala...

Artık sezonun tam anlamıyla finali diyebileceğimiz 4 takımı da direkt ilgilendiren günlere girdik... Kaybedenin ligi bitireceği beraberliğin de rakiplerin daha çok işine geleceği bir maçtı. Maça yine seyircinin desteğiyle presle başlayan Galatasaray, aynı tepkiyi Beşiktaş'tan da gördü. Nagatomo'nun kenardan getirdiği topla Fernando golü buldu. Bu dakikadan sonra topu rakibe veren ve biraz kendi sahasına çekilen Galatasaray maçı kontrol etmeye çalıştı. Gomis'le de yüzde yüz pozisyonu değerlendiremedi. 2. yarıya daha kontrollü başlayan Galatasaray, kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştı.
Nitekim Rodrigues ve Feghouli ile net pozisyonlar buldu.

TARİHİ FARK OLABİLİRDİ
Fatih hocanın planı, bekleyerek rakibi hataya zorlamaktı ve yine bir kontra atakta Gomis'le penaltı kazandı ve Tosiç kırmızı kart gördü. Ama Gomis penaltıyı kaçırdı.. 10 kişi kalan rakibine karşı Linnes müthiş getirdi, Rodrigues golü attı. Belhanda ve Feghouli final paslarını iyi kullansalar tarihi bir fark olurdu. Mariano'nun yerine oyuna giren Linnes müthiş oynadı. Hem asist yaptı hem de müthiş bir enerji ortaya koydu.

MAÇIN EN iYİSi: LINNES
Kulübeden girdi, mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Sezonun en kötü futbolunu sergiledi.
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