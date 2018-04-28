Terim Kartal'ı tuzağa çekecek
Kesinlikle çok keyifli ve çekişmeli bir derbi bizleri bekliyor. Saha ve seyirci avantajıyla bence Galatasaray bir adım önde. Tabii ki Quaresma, Babel ve Talisca müthiş bir üçlü. Deplasmanda da rakibe anında tepki veriyorlar. Ancak Galatasaray taraftarıyla bütünleşince kimlik değiştiriyor. Sadece Fenerbahçe'ye iki puan verip tüm maçları kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Taraftarlar yine Sarı-Kırmızılı takımın arkasında itici güç olacaktır.
TERİM SONRASI DERBİLERDE FARKLILAR
İki takım da ligi şampiyon bitirebilir ama 4. de olabilir. Galatasaray kazanırsa bence şampiyon olur. O moral ve motivasyonla kalan 3 maçta kayıp yaşamazlar. Ama yenilgi halinde de çok önemli bir yara alırlar. Fatih Terim'in gelişinin ardından G.Saray'ın büyük maç performansında gözle görülür bir yükseliş var. Zaten bu gelişim skorlara da yansıdı.
BAŞAKŞEHİR MAÇI ÇOK DOĞRU ÖRNEK
Fatih hoca, Başakşehir maçında çok doğru bir strateji izledi. Karşılaşmanın başında rakibe ön alanda pres yaptılar, baskı kurdular. Fakat golü bulamayınca kontrollü oyuna döndüler. Ardından da doğru stratejiyle galibiyet geldi. Başakşehir maçı Galatasaray için çok doğru bir örnek. Beşiktaş maçında da benzer bir oyun anlayışı bekliyorum.
TAKIMINI EKONOMİK KULLANIYOR
GALATASARAY belki 10-15 dakika pres yapar. Fatih hocanın ekibi ardından topu Beşiktaş'a verip tuzağı kuracaktır. Rakip çıkarken kazanılar toplarla da Rodrigues, Belhanda ve Feghouli gibi hızlı isimlerle gol arayacaklardır. Terim takımını ekonomik kullanmak istiyor.
Bence bu strateji çok doğru.
SADECE GOLCÜ DEĞİL, TAKIMIN RUHU
Tabii ki Gomis yine Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Gomis sadece bu takımın golcüsü değil. Aynı zamanda saha içindeki ruhu. Beşiktaş cephesinde ise Talisca ve Babel çok formda. Bu ikiliye mutlaka özel önlem almak gerekiyor. Talisca tartışmasız ligin en iyi 10 numarası
ÇOK ELEŞTİRİLİYOR ARTIK OYNASIN!
Belhanda eleştirilerden sonra hırslanıp fark yaratabilir. Zaten bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak!
Belhanda, Rodrigues ve Feghouli belki deplasmanlarda etkili olamıyor ama bu üçlü iç sahada rakipler için büyük tehdit. Bu maçta özellikle Belhanda fark yaratabilir. Bu kadar eleştiri sonrası kendini ispat etmek için sorumluluk alacaktır.
SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIĞINI VERSİN
Zaten Belhanda bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak!.. Artık final haftalarına girdik. Sözleşmesinin karşılığını bu derbide vermek zorunda.
OLAYLAR BEŞİKTAŞ'I ETKİLER
F.Bahçemaçındaki olaylar Beşiktaş'ı ister istemez etkileyecektir. Çünkü Beşiktaş cephesinde günlerdir Fenerbahçe derbisi konuşuluyor. Ne ceza çıkacak, maç oynanacak mı hep akıllardaydı.
CİMBOM'UN GOLCÜLERİ 3'E KATLADI!
Derbi öncesi Galatasaray forvetleriyle ön plana çıkıyor... Sarı-Kırmızılılar'da Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, Süper Lig'de toplam 33 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş'ın forvetleri Negredo, Vagner Love ve Cyle Larin ise 10 gol kaydetti. Cimbom 68 gol atarken, Kartal gol bulabildi.
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- Evren Turhan
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