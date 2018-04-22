Yol Durumu
  1. Elveda kupa!
Evren Turhan Evren Turhan
  • 22 Nisan 2018, Pazar

Risk aldı ve kazandı

Geçen haftaki Başakşehir maçını kazanarak şampiyonlukta ki avantajı kendi eline geçiren Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında ilk defa kendi evinde gibi baskılı ve istekli başladı.
Cimbom Gomis'le golü 4.dakikada buldu ve 16'da Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golle farkıyla ikiye çıkardı. Aslan'ın farkı açacağı düşünülürken golü kendi kalesinde gördü. Belhanda ve Fegohuli ilk yarıda diğer deplasmanlarda ki gibi yine etkili değildi. Mariano sağ tarafı iyi kullanırken içerde Gomis yine zaman zaman yalnız kaldı. İkinci yarıya Galatasaray kötü başladı ve rakibinden baskı yedi.

BELHANDA ETKİSİZDİ
Oyun kurmakta güçlük çeken Galatasaray posizyon vermeye başladı ve çıkarken Mariano'nun kaptırdığı top penaltıya sebebiyet verdi. Devamında da skor 2-2 oldu. Sahada dökülen Belhanda'yı, Fatih hoca çok geç çıkardı. Defansta inanılmaz hatalar yapan Galatasaray panik yaparak bir ara maçtan koptu. Çıkarken kaptırılan toplar ve bireysel hatalar rakibe moral verdi. Eren ve Sinan Gümüş'ü oyuna alan Fatih hoca bütün riskleri aldı.
Hocanın Sinan Gümüş hamlesi tuttu ve Galatasaray şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli aştı.

MAÇIN iYiSi: SİNAN
Sezonun en kritik gollerinden birini attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Hiçbir etkinlik gösteremedi.



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