Elveda kupa!
İlk maçtaki gibi kadroda revizyon yapan Fatih Terim, Başakşehir maçının kadrosundan çoğu oyuncuyu dinlendirdi. Maça çok kötü başlayan Galatasaray ilk dakikalar beraber rakibine ciddi posizyonlar verdi. Seleznyov'un ofsayttan attığı golle Akhisar öne geçti,Daha sonra yine kenardan gelen topta,2.golü buldu. Ahmet Çalık, Yasin, Tolga ve Eren ilk yarıda sahada hiç bir varlık gösteremediler. İlk yarı toplasan 2 tane posizyon bulan G.Saray en üretkensiz ve isteksiz maçını oynadı ilk yarıda.
YASİN BİTİKTİ
İkinci yarıya Fatih hoca bi hamle yaparak başlamadı..2.yarıda da Tolga çok kötü, Yasin ise çok etkisiz ve bitik bir görüntü çizdi. Fatih hoca Tolga'yı ve Yasin'i çıkararak Gomis ve Rodrigues aldı oyuna. 4-4-2 ye döndü ama bu değişiklikleri devre arası yapması lazımdı. Maç boyunca Latovlevici sahada ne yaptığını bilmeyen bir görüntü çizdi ve taraftarın tepkisini aldı. Maç boyu çok kötü bir görüntü veren Galatasaray mücadeleyi çevirme anlamında hiç bir gayret göstermedi. Elinde tek hedef olarak lig kalan Galatasaray kalan 5 maçı da kazanarak zirvedeki yerini koruyarak sezonu şampiyon olarak tamamlamaya çalışacak.
MAÇIN EN İYİSİ: SELEZNYOV
İki gol attı. Akhisar'ı finale çıkardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGA
Sahada hiçbir varlık gösteremedi.
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- Evren Turhan
- Elveda kupa!
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