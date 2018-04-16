Yol Durumu
  1. Kritik kayıp!
Evren Turhan Evren Turhan
  • 16 Nisan 2018, Pazartesi

Fatih hoca farkıyla

Ligin en kritik karşılaşmasına çıkan Galatasaray, taraftarının önünde maçın da favorisiydi. Maça istekli başlayan Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues'in getirdiği toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Belhanda ilk bölümde risk alıyor ve şut atıyordu. İlk 20 dakika tek kale maç oynadı Galatasaray. Ama golü bulamadı. Fatih hoca Donk- Fernando ikilisine şans verdi orta sahada. Oyunu kuran bu sefer Donk'tu. Feghouli ilk yarıda çok etkili olamadı. İkinci yarı Fegohuli ve Belhanda biraz maça ağırlığını koyunca Galatasaray daha fazla pozisyon bulmaya başladı.
NAGATOMO FARKI
Nitekim Belhanda'nın başlattığı akında Mariano golü attı ve Galatasaray öne geçti. İkinci Nagatomo ve Rodrigues sol kanatı çok iyi kullandılar ve Başakşehir'e zor anlar yaşattılar. İkinci yarı tamamen oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Fatih hoca değişiklikler yaparak takımı diriltti.
Nagatomo 2. yarı sahanın yıldızıydı. Hem defansif hem ofansif müthiş oynadı. 90+1'de gelen ikinci gol tribünleri iyice coşturdu ve taraftarlar bayram yaptı. Kendi sahasında haklı bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Arda ve Emre taraftarın protestoları yüzünden sahada hiç bir varlık gösteremediler.
MAÇIN İYİSİ : NAGATOMO
Japon kanat oyuncusu yine çalışkandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE
Başakşehirli oyuncu vasatı aşamadı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ