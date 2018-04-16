Fatih hoca farkıyla
NAGATOMO FARKI
Nitekim Belhanda'nın başlattığı akında Mariano golü attı ve Galatasaray öne geçti. İkinci Nagatomo ve Rodrigues sol kanatı çok iyi kullandılar ve Başakşehir'e zor anlar yaşattılar. İkinci yarı tamamen oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Fatih hoca değişiklikler yaparak takımı diriltti.
Nagatomo 2. yarı sahanın yıldızıydı. Hem defansif hem ofansif müthiş oynadı. 90+1'de gelen ikinci gol tribünleri iyice coşturdu ve taraftarlar bayram yaptı. Kendi sahasında haklı bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Arda ve Emre taraftarın protestoları yüzünden sahada hiç bir varlık gösteremediler.
MAÇIN İYİSİ : NAGATOMO
Japon kanat oyuncusu yine çalışkandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE
Başakşehirli oyuncu vasatı aşamadı.
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- Evren Turhan
- Fatih hoca farkıyla
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