Kritik kayıp!
Karşılaşmaya iyi başlayan ve daha baskılı oynayan takım Galatasaray'dı.
Gençlerbirliği kendi sahasında bekleyip kontrataklarla pozisyon bulma niyetindeydi.
GOMIS YALNIZ KALDI
İlk yarıda Galatasaray'da Belhanda çok tutuk gözüktü, fazla geriye geldi. Gomis'i yalnız bıraktı.
Mariano ilk yarıda sağ kanadı, Fegohuli ile birlikte iyi kullandı ama ceza saha içerisinde Gomis çok yalnız kaldı ve topla buluşamadı.
Rodrigues bir kaç pozisyon hariç rakip defansı fazla zorlayamadı.
Top daha fazla Galatasaray takımındaydı ama üretkenlik azdı.
Selçuk İnan istekli ama final paslarında etkisizdi.
ÜRETKENLİK YOKTU
İkinci yarı tamamen tek kaleye dönen maç da G.Saray, Gomis'le yüzde yüz bir pozisyonu değerlendiremedi.
Belhanda çok kötü olduğu bu maçta Fatih hoca onu oyunda çıkardı ve Eren'i adı. Galatasaray çift forvete döndü. Kalabalık savunmayı ancak kenardan gelen ortalarla bozabilirsin.
Galatasaray da bunu denedi.
Son dakikada gelen gol G.Saray'ı adeta yıktı. Şimdi kredisi tükenen Cimbom kalan maçlarda daha dikkatli olmak zorunda.
MAÇIN EN İYİSİ ALPER: Belki de ligin kaderine etki etti
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA: Çok top ezdi, Yine çok kötü oynadı.
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- Evren Turhan
- Kritik kayıp!
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