Cimbom şov yaptı
DAHA FARKLI OLMALIYDI
Selçuk ve Belhanda orta sahada bütün topları alarak, Rodrigues ve Fegohuli'ye servis yaptılar. Selçuk, Gomis ve Feghouli net posizyonları gole çeviremedi.
İlk yarı Galatasaray, Mariano tarafını çok iyi kullandı ve rakibine de posizyon vermedi. İlk yarıda bu iyi oyunla birlikte skorun da daha farklı olması gerekirdi..
NAGATOMO ÇOK İYİYDİ
İkinci yarıya biraz tutuk başlayan Galatasaray ilk defa rakibine posizyonu 50. dakikada verdi. Daha sonra toparlayan tekrar topun sahibi olmaya başladı.
Gomis yaptığı presin karşılığını aldı ve çok klas bir gol attı.Golden sonra net goller kaçıran ve sahanın her yerinde basan bir Galatasaray vardı. Nagatomo ikinci yarı çok iyi oynadı. Çok pas yaparak Trabzonspor'un direncini kırdı. Son bölümde pas-şov yaparak seyircisini mest etti ve haklı bir galibiyet aldı. Şimdi Galatasaray'ın önünde 7 final haftası kaldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ JOSE SOSA
Varlığı ile yokkluğu adeta belli değildi.
MAÇIN EN iYİSi FEGHOULI
Çok iyi oynadı, sağ kanatta harikay
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- Evren Turhan
- Cimbom şov yaptı
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