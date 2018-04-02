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    Evren Turhan Evren Turhan
    • 02 Nisan 2018, Pazartesi

    Cimbom şov yaptı

    Başakşehir ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Galatasaray sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Ve kurduğu baskıyla daha maçın başında Feghouli ile golü buldu. Topa sahip olan ve posizyon bulan taraf maçın ilk yarısında Galatasaray'dı.

    DAHA FARKLI OLMALIYDI
    Selçuk ve Belhanda orta sahada bütün topları alarak, Rodrigues ve Fegohuli'ye servis yaptılar. Selçuk, Gomis ve Feghouli net posizyonları gole çeviremedi.
    İlk yarı Galatasaray, Mariano tarafını çok iyi kullandı ve rakibine de posizyon vermedi. İlk yarıda bu iyi oyunla birlikte skorun da daha farklı olması gerekirdi..

    NAGATOMO ÇOK İYİYDİ
    İkinci yarıya biraz tutuk başlayan Galatasaray ilk defa rakibine posizyonu 50. dakikada verdi. Daha sonra toparlayan tekrar topun sahibi olmaya başladı.
    Gomis yaptığı presin karşılığını aldı ve çok klas bir gol attı.Golden sonra net goller kaçıran ve sahanın her yerinde basan bir Galatasaray vardı. Nagatomo ikinci yarı çok iyi oynadı. Çok pas yaparak Trabzonspor'un direncini kırdı. Son bölümde pas-şov yaparak seyircisini mest etti ve haklı bir galibiyet aldı. Şimdi Galatasaray'ın önünde 7 final haftası kaldı.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ JOSE SOSA
    Varlığı ile yokkluğu adeta belli değildi.

    MAÇIN EN iYİSi FEGHOULI
    Çok iyi oynadı, sağ kanatta harikay
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