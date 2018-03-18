Beraberlik adil sonuç
Maça iki takım da kontrollü başladı. Fatih hoca Donk'un yerine Fernando'yu tercih etti.
Galatasaray ilk yarıda rakibini bekleyen ve kaptığı toplarla posizyon bekleyen bir görüntü çizdi. Nitekim Gomis'le de 2 net posizyon buldu. Top Fenerbahçe'de gözükse de net posizyona giren takım Galatasaray'dı.
ETKİLİ BAŞLADI
Derbide ilk yarıda tempo çok yüksek değildi. Orta saha da Fernando takımın bütün servislerini yapan oyuncuydu.
Rodrigues tek bir pozisyon yaratabildi ilk yarıda, onu da Volkan'a nişanladı. İkinci yarıya G.Saray daha etkili başladı.
Rodrigues tarafını iyi kullanan Galatasaray Fegohuli'nin müthiş pasında posizyondan yararlanamadı.
Fernandao sakatlanıp yerini Donk'a bıraktı. Derbiye yakışır, oyun kalitesi yoktu, tempo düşük posizyon azdı. Belhanda bir türlü topla buluşamadı.
Takımın organizasyonunu yapamadı.
2. yarı, son bölümde rakibine pozisyon veren Galatasaray etkili olamadı. Son bölümde 2 takımda pozisyonlar bulsa da derbi golsüz bitti. Beraberlik adil bir sonuç oldu.
MAÇIN İYİSİ RODRIGUES: Çok hareketliydi. Takımını ileri taşıdı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK: Derbinin temposuna ayak uyduramadı.
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- Evren Turhan
- Beraberlik adil sonuç
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