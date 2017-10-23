Cüneyt Çakır AYARI!
Üçlü savunmayla maça başlayan Tudor, iyileşen Tolga'yı tekrar 11'e almıştı. Diğer maçlardaki gibi yine tempolu ve baskılı oyununu sahaya yansıttı. Ancak Serdar Aziz'in sakatlığından sonra Latovlevici'yi oyuna alarak dörtlü savunmaya döndü. Gomis ve Feghouli ile net iki pozisyon buldu.
Özellikle Gomis, Fenerbahçe stoperlerini çok zor durumda bıraktı. İlk yarı boyunca Mariano'nun tarafını çok iyi kullanan Galatasaray maçın ilk devredeki hakimiydi.
PENALTIYI VERMEDİ
2. yarı Galatasaray oyunun yine hakimiydi, ama gol bulamıyordu. Belhanda ve Feghouli, Gomis'e 2. yarı destek veremediler.. Gomis çok yalnız kaldı.. Tolga iyi mücadele etti, bir de kafayla vurduğu pozisyonu vardı.. Ne yazık ki Hasan Ali'nin eline gelen topu bilerek görmemezlikten gelen Cüneyt Çakır maça damgasını vurdu. Belhanda'nın atılışı doğruydu.. Tudor hamlelerde geçikti.. Belhanda'yı 2. yarının başında çıkarması lazımdı..
Tudor bu derbide 3 lü savunma başlayarak macera aradı. 10 kişi kalan Galatasaray'ı yenemeyecek Bir Fenerbahçe vardı karşısında, bir de Cüneyt Çakır...
MAÇIN iYiSi TOLGA
Orta sahada ayakta kaldı. Direnci düşmedi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CÜNEYT ÇAKIR
Verdiği kararlar sonuca etki etti...
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- Evren Turhan
- Cüneyt Çakır AYARI!
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