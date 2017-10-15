Avantaj çok büyük

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Aslan, ilk yarı Latovlevici'nin kullandığı sol kanadı daha etkili kullandı. Mariana ise geçen haftalardaki çıkışlarını yapmadı.
BRAVO SELÇUK İNAN
Rodrigues sakatlanınca, yerine kaptan Selçuk İnan girdi. İkinci yarı Belhanda kenara Selçuk göbeğe geçti ve Galatasaray daha etkili oynamaya başladı.
Selçuk kendini toparlamış ve attığı şık pasta Gomis'in ilk golü geldi. Takımın Cezayirli yıldızı Feghouli 2.yarı inanılmaz etkili oynadı.
Gomis tek başına Konya savunmasını darmadağın etti.
Kendi yarattığı pozisyonda da penaltıyı kazandırdı ardından attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Artık bütün gözler derbide. Bu sonuçla Galatasaray kazanma alışkanlığına devam etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 11 puan, Beşiktaş'ın ise 8 puan önüne geçerek önemli bir avantaj elde etti.
MAÇIN EN İYİSİ GOMİS
Attığı gollerle maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ FOFANA
Konyasporlu oyuncu sahada yoktu.
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- Evren Turhan
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