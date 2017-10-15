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Evren Turhan Evren Turhan
  • 15 Ekim 2017, Pazar

Avantaj çok büyük

SEZONUN namağlup takımı Galatasaray derbi öncesi çok önemli ve zor bir deplasman olan Konya maçına çıktı. Geçen haftaki kadrodan Serdar Aziz ve Linnes'i kesen Tudor, Latovlevici ile Denayer'i 11'de alarak sahaya sürdü. Maçın ilk 25 dakikasında oyunu Konyaspor sahasına yıkan Galatasaray çok net pozisyon bulamasa da topa ve maça hakim olan taraftı. Konyaspor da kontra ataklarda etkili olmaya çalıştı. Belhanda ve Feghouli final paslarını iyi kullansalar, Galatasaray golü daha erken bulabilirlrdi.
Aslan, ilk yarı Latovlevici'nin kullandığı sol kanadı daha etkili kullandı. Mariana ise geçen haftalardaki çıkışlarını yapmadı.

BRAVO SELÇUK İNAN
Rodrigues sakatlanınca, yerine kaptan Selçuk İnan girdi. İkinci yarı Belhanda kenara Selçuk göbeğe geçti ve Galatasaray daha etkili oynamaya başladı.
Selçuk kendini toparlamış ve attığı şık pasta Gomis'in ilk golü geldi. Takımın Cezayirli yıldızı Feghouli 2.yarı inanılmaz etkili oynadı.
Gomis tek başına Konya savunmasını darmadağın etti.
Kendi yarattığı pozisyonda da penaltıyı kazandırdı ardından attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Artık bütün gözler derbide. Bu sonuçla Galatasaray kazanma alışkanlığına devam etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 11 puan, Beşiktaş'ın ise 8 puan önüne geçerek önemli bir avantaj elde etti.

MAÇIN EN İYİSİ GOMİS
Attığı gollerle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FOFANA
Konyasporlu oyuncu sahada yoktu.
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