Tudor’un yüzünden
Gomis'e hiç yardımcı olmadılar. Trabzon her duran topta net pozisyonlar buldu. Bir ara geçen seneki G.Saray'ı gördük. Bir tek Fernando mücadele ediyordu. Tudor maça Rodrigues ile başlamalıydı. İlk yarıda Feghouili ve Olcay'ın atılması oyun içindeki tüm dengeleri değiştirdi.
Galatasaray 2. yarıya da kötü başladı. Tudor'un Gomis değişikliği tam bir fiyaskoydu. Maça hiç bir bölümde ağırlığını koyamayan bir Galatasaray vardı. Maicon ve Fernando hariç sahada kimse yoktu.
Maçın kaybedilmesinin tek sebebi Tudor'dur. O ısıran ve rakibini presle boğan Galatasaray yoktu sahada.
MAÇIN EN İYİSİ YUSUF YAZICI
Trabzonsporlu oyuncu çok iyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
Selçuk İnan bekleneni veremedi.
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- Evren Turhan
- Tudor’un yüzünden
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