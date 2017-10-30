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  1. Cüneyt Çakır AYARI!
Evren Turhan Evren Turhan
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi

Tudor’un yüzünden

Kötü bir dönem geçiren ,aldığı mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşan ve de önemli eksiklikleri olan Trabzonspor'un bu maçı son şansı olarak gördüğünü düşünürsek Galatasaray'ın işi kolay olmayacaktı. Tudor oyuna Selçuk ve Linnes'le başladı. Galatasaray ligde ilk defa bir maçta çok durgundu. Özellikle Selçuk'un çok ağır oluşu ve ön tarafa gitmemesi takımı çok etkiledi. Sadece Feghouli ile pozisyon bulmaya çalışan bir Galatasaray vardı. Tolga ve Ndiaye sadece top rakipteyken koştular.
Gomis'e hiç yardımcı olmadılar. Trabzon her duran topta net pozisyonlar buldu. Bir ara geçen seneki G.Saray'ı gördük. Bir tek Fernando mücadele ediyordu. Tudor maça Rodrigues ile başlamalıydı. İlk yarıda Feghouili ve Olcay'ın atılması oyun içindeki tüm dengeleri değiştirdi.
Galatasaray 2. yarıya da kötü başladı. Tudor'un Gomis değişikliği tam bir fiyaskoydu. Maça hiç bir bölümde ağırlığını koyamayan bir Galatasaray vardı. Maicon ve Fernando hariç sahada kimse yoktu.
Maçın kaybedilmesinin tek sebebi Tudor'dur. O ısıran ve rakibini presle boğan Galatasaray yoktu sahada.

MAÇIN EN İYİSİ YUSUF YAZICI
Trabzonsporlu oyuncu çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
Selçuk İnan bekleneni veremedi.
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