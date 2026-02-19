SON DAKİKA
CHP bizden ne istiyor?

19 Şubat 2026

CHP millete neyi vaad ediyor? CHP bizlerden dış politika konusunda neyi kabul etmemizi bekliyor...? Mavi Vatan'a masal denmesini mi? Azerbaycan'da ne işimiz var denmesini mi? Suriye, Irak ve Libya'dan geri gelmemiz/ çıkmamız gerektiğini mi...? Bu arada; Bakanların yemin ederek göreve başlamalarının, rutin bir işlem olmaktan çıkıp çirkin bir kavga ve gerilim haline dönüşmesi, muhalefete de milletin geri kalanına da hiç bir şey kazandırmamıştır...

CHP YARGININ IRZINA GEÇECEK
Özgür Özel'in; Akın Gürlek için henüz ortada hiç bir hukuki süreç yokken, "iktidara gelince Yüce Divan'da yargılayacağız" demesi, iktidar olduklarında, hukuk devletinin ırzına geçeceklerinin bir ispatı değil mi? Özgür Özel'in "iktidar olunca çatır çatır yargılayacağız" demesi daha baştan, hem soruşturmanın hem yargılamanın hem de sonucun CHP tarafından belirleneceğinin itiraf edilmesi anlamına gelmiyor mu? Üstelik; "yargılandığı gün ne olacağını o düşünsün" ifadesi, henüz yargılama başlamadan sonucun da peşinen ilan edildiği anlamına gelmez mi?

BATI DİYOR Kİ SAVAŞ BİTMESİN!
BATI; üstün teknolojik desteğiyle Ukrayna'yı Ruslara karşı destekliyor. Bu direnme, savaşı uzatıyor ve Ukrayna'yı mahvediyor. Ukrayna perişan olmuş hiç önemli değil; önemli olan Rus'ların zayıflaması ve meşgul olmasıdır. Rusya/Ukrayna mücadelesinde BATI, barış değil savaş istiyor...

TÜRKİYE'DEKİ SİYONİSTLER
Türkiye'de yaşayan her Siyonist Yahudi'nin ve onların peşine takılan diğer Yahudilerin, İsrail'in ajanı olduğu asla unutulmamalıdır...Bu vesile ile bir kez daha hatırlatalım: Kahpe Fethullah Gülen ile adamları/ sevenleri, dünyanın her yerinde Siyonist Yahudilerin ve Siyonist Hristiyanların kucağında oturuyorlar ve onlara köpeklik yapıyorlar. FETÖ ile mücadeleyi; Amerika'nın bir bölümü, Avrupa, CIA ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamaz isek bütün değerlendirmelerimizde yanılırız. Katil, terörist ve işgalci İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşları hakkında ne zaman işlem yapılacak...? Bu alçak teröristler, yarın İsrail ve Türkiye savaşırsa kimin tarafında saf tutacaklar, ne tür hizmetler ifa edecekler? Hiç birimiz bu açıdan güvende değiliz.

