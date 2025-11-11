PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Fay hatlarından kaos

Fay hatlarından kaos

Erkan Tan

ERKAN TAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 11 Kasım 2025

Atatürk ve dava arkadaşları, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudurlar. Cahilce, çirkin, saygısızca gerçekleştirilmiş hiç bir söz, tavır, eylem kabul edilemez. Buralardan toplumsal kavga çıkartmak isteyenler var. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız... Tarihi şahsiyetler hakkında eleştiri, yorum, değerlendirme; bilgi, nezaket ve terbiye ile ifade edilir. Aksi rezilliktir ve hukuk takibatına tabidir. Mesele bu kadardır, basittir... Ve bu yönüyle de bitmiştir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada duruşunu çok net ortaya koymuştur... "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, istiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız..."

İSRAİLİ BOMBALAMADAN DURMAZLAR
Gazze'de ateşkesi ihlal ediyorlar... Bunlara laf kâr etmez. İcraat lazım. Anladıkları gibi davranmak gerekiyor. Öldürmelerine karşılık öldürme...
Bombalamalarına karşılık bombalama... Savaş İsrail'e taşınmadan, İsrail şehirleri bombalanmadan durmazlar, durdurulamazlar. Bu zorba Siyonist Yahudi katiller, silahtan ve dayaktan başka hiçbir şeyden anlamazlar... Lübnan'a saldırıyor. Suriye'ye saldırıyor. Savaşı Kızıldeniz ve Yemen'e yaymak için ABD ile beraber hazırlık yürütüyorlar. İsrail isimli devlet görünümlü terör örgütü ve ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya eliyle işlenen bir insanlık suçu işlenmiştir. İsrail ve Batı aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaştılar.

KABIZ CHP VE EKREM GÜNDEMİ
Ekrem'in iddianamesi birkaç güne kadar gelecek. CHP ve yancılarının tavrı hiç değişmez...! İşlerine gelince bağımsız yargı, aleyhlerinde olunca Erdoğan'ın yargısı... Kararlar işlerine gelirse adelet, işlerine gelmezse sarayın yargısı, hiç şaşırtmıyorlar. Enteresan bir süreç... Dünyada her gün Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren olaylar oluyorken bu kabız konu ile meşgul olacağız. Kazandıkları belediyelerde gırtlaklarına kadar rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, usülsüzlük kepazeliğine batmışlar. Ekrem ile Özgür beraber Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler. Rüşvetle, Atatürk'ün partisi satın alındı. Kurultayda İBB parasını delegelere peşkeş çektiler. CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da ihanet ettiler. Ekrem, sadece kendini değil, kendisiyle beraber yüzlerce kişiyi de yaktı. CHP'yi de mahvetti. En yakınları itirafçı oldu, yaptıklarını bir bir öttüler. Belediyeler yıllarca yağmalandı. Şimdi bazı CHP'liler; bu CHP'yi toparlamak için Kılıçdaroğlu'nu çare olarak görüyorlar, Ekrem ve militanları ise onlara da düşmanlar ve küfür ediyorlar.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sev ya da sevme... Millet Erdoğan 04 Kasım 2025, Salı İstanbul’u siyoniste bağlamışlar 28 Ekim 2025, Salı Ama başkaları da yapıyor! 22 Ekim 2025, Çarşamba Netanyahu gelirse dönerim 15 Ekim 2025, Çarşamba
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Resmi İlandır
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
TARIM KREDİ MARKET 22-30 Kasım kataloğu 2025 | 2’li paket 179 TL’ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...
2'li paket 179 TL'ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026 Ramazan tarihi belli oldu!
Üç Aylar ne zaman başlayacak? 2026 Ramazan tarihi belli oldu!
İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! şartlar ve başvuru ekranı
Hastane, okul ve bankalara ÖGG alımı ilanları ve şartları
İslam Memiş noktayı koydu! Altını pahalı buldu: Rotayı o 3 varlığa çevirdi!
İslam Memiş noktayı koydu! Altını pahalı buldu: Rotayı o 3 varlığa çevirdi!