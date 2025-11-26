Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı, 48 saat içinde 20 milyon görüntülemeyi geçti. Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında; "CHP, risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır..." diyerek, ABD ile İsrail'in oyunlarına karşı devletin ali menfaatleri doğrultusunda, devletin planlarının yanında olmayı öneriyor. "Rüşvet, yolsuzluk iddialarına karşı CHP'yi kalkan yapmalarına izin vermeyin..." diyor. Bu uyarıların ardından Ekrem ve Özgür yandaşları adeta çıldırdılar. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu için "Koynumuzda yılan beslemişiz" bile dedi. Kapısında milletvekili olabilmek, PM'ye, MYK'ya girmek, makamlar elde edebilmek için yalvardıkları bir insana bu kadar alçalarak bu sözleri söylemeye hiç utanmadılar.

FETÖ VE ONUN SAHTE YÜZLERİ

Dijital platformlar; devletleri ve milletleri ele geçirme, seçimlere müdahale, küresel şirketlerin menfaatlerine hizmet eden gündem oluşturma ve yalan haber üzerinden tartışılıyorlar... Demokrasi açısından büyük bir tehlike ve tehdit olarak algılanıyorlar. X platformunun hesapların hangi ülkeden açıldığını göstermeye başlamasıyla; çok sayıda Atatürkçü, Kemalist, CHP yandaşı, ülkücü, Kürtçü, dindar gözüken hesabın Almanya, Hollanda, Kanada ve Amerika'dan yönetilen FETÖ hesapları olduğu ortaya çıktı. İsrail'den yönetilen Atatürkçü, CHP'li hesaplar var. Ekrem İmamoğlu'na bağlı iki hesabın Kanada'dan açılıp işletildiği ortaya çıktı. CHP'lileri parmağında oynatan hesapların her biri başka bir yerden yönetiliyormuş. Bazı Kemalistler, muhalif isimler, akademisyenler... Fetöcülerin emrinde imişler... Devleti, milleti, İslamı savunan hesaplara TROL diyen çok takipçili bazı X hesaplarının yurt dışından yönetildiği ortaya çıktı. İtham ettikleri hesapların ise hepsi Türkiye'de.

GAZETECİ MASKELİ CHP MİLİTANLARI

Çırpındıkça batan Özgür Özel de Ekrem'in militanları medya aparatları da bu kadar büyük yolsuzluğu ve rüşveti, ucuz yalanlarla örtemiyorlar. Bu yolsuzluğun ve hırsızlığın belgeleri ortalığa saçılıyor iken CHP Genel Başkanı, bu suçun ve suçlunun sanki ortağı gibi davranıyor, dahası tüm bu delilleri, gelişmeleri yok sayıyor. Devlete ve hukuğa hakaret ederek, Cumhurbaşkanı'na düşmanlık ederek, pervasızca suç ortağını savunuyor. CHP Genel Başkanı, iki mühim mesele ile şüpheleri üzerine çekmektedir.

Birincisi; CHP Genel Başkanlığını, Ekrem'in İBB üzerinden elde ettiği rüşvet, haraç paralarıyla, iç ve dış desteğiyle ele geçirmiş olmak... İkincisi; çok ciddi iddialar, deliller, itiraflar ve ifadeler ile suçlanan belediye başkanını sanki hiçbir suçu, kabahati, kusuru yokmuş gibi ölümüne savunmak. Aklı başında her CHP'li bu çirkin gerçeği görmelidir. Ne yapsın istiyorsunuz devlet ve yargı...? Pavyonda satın alınan delegeleri görmezden mi gelsin...? Yüzlerce milyarlık vurguna gözlerini mi kapatsın...?