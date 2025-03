DÜNYANIN sayılı üniversiteleri, dev dünya şirketleri, ABD ve Avrupa siyasetçileri, Avrupa Parlementosu üyeleri, devlet başkanları, krallar, Premier League, Bundesliga takımları, sinema yıldızları, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri, Müslümanlar'ın Ramazan ayını tebrik etti, iyi dileklerini iletti...



CEO Cem ne yaptı...?! Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşarken, Zorlu Holding CEO'su Cem isimli şahıs; açıkça "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçuna teşebbüs etmiş olmadı mı...?



Ramazan ayını kutlayan Vestel CEO'suna "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil" ifadesi ile bir talimat maili gönderiyor. İşte tam burada yalan da söylüyor çünkü Vestel'in Hristiyanlar'a özgü Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıkıyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nı Şeker Bayramı olarak adlandırması da açıkça ideolojik bir saplantı içinde olduğunu gösteriyor.



Vestel'in de dahil olduğu Zorlu grubunda yaşananlar tam bir kepazelik... Zorlu grubunda bu tartışmanın daha evvel de yapıldığı adamın açıklamasından belli oluyor. Bu arada adamı işten atmıyorlar, kendisi istifa ediyor.



Çok üzüldüm, dünyaca bilinen bir Türk markasının en tepesindeki etkili ve güçlü bir yönetici, resmen Türk ve Müslüman kimliği ile kavgalı bir şahıs. Milletin ezici çoğunluğunun dininden, diyanetinden, geçmişinden, tarihinden adeta nefret ediyor, elin kafirleri bile bütün dünyada Ramazan tebrikleri yaparlarken, bu adam şirketin menfaatleri maskesi ile kinini kusuyor. Bu memlekette bizden gibi görünen ama bizden olmayanlar var... Her fırsatta içlerindeki İslam ve Müslüman düşmanlığını fışkırtıyorlar...



CESUR YÜREK YİĞİTLER

Terörsüz Türkiye, terörün bitmesi, Türkiye'de nefes alan herkesin en mühim hayalidir ve büyük bir gelişmedir...

Gelinen noktada saygı ile takdir etmemiz gerekenleri kayda geçelim:

1/Güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, mücadelesi ve kararlı tutumu... 2/Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Kürtler için, ülke için yapmış olduğu samimi ekonomik, sosyal, demokratik bütün hizmetler ile açılımlar... 3/Devlet Bahçeli'nin cesur ve emperyalist yamyamların oyunlarını bozan yapıcı çıkışları... 4/Türkiye Cumhuriyeti devletinin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün tarafında saf tutan Kürt kökenli vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu... 5/Bütün kışkırtmalara ve tahriklere rağmen kardeşliği elden bırakmayan Türkler ve Kürt olmayan herkes...



OLAN TESLİM OL ÇAĞRISIDIR

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı konuşma ile teslim ol çağrısını tekrar etmiştir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta söyledi/söylüyor: "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok..." Devlete ve millete doğrulttuğu silahları atıp, teslim olan, pişmanlık duyan, bütün suçlulara karşı uygulanan bir hukuk her zaman vardı, halen var. Dolayısı ile böyle bir teslim olma, pişmanlık duyma hali elbette önemlidir ve geçmişte yapılan hataları tekrarlamadan teslim olma ve pişmanlık süreçlerinin uygulanmasına destek olmak gerekir.



CHP DESTEK VERİYOR MU?

Çağrıya kayıtsız şartsız destek vermek yerine, farklı bahanelerle kulp takabilirler mi? CHP bu, her şey beklenir.

Cumhur İttifakı ve DEM Partinin birlikte hareket etmeleri, en son Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı telefon ile araması, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu müthiş huzursuz etmiştir. Terörsüz Türkiye için atılan adımları baltalamak için dezenformasyon ve manipülasyon içerikli iddialar ortaya atabilirler.

Nitekim; CHP ve başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerin, bazı şehit aileleri, gazi derneklerini manipüle ederek hem süreç aleyhinde basın açıklaması yaptırıyor, hem de şehit ve gazi ailelerimizi kışkırtmaya çalıştıkları yönünde bazı iddialar var.