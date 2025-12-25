Diyarbakır'da korkunç olay! 2 aylık bebeğini pencereden attı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir anne, 2 aylık bebeğini 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Olay yerinde hayatını kaybeden bebeğin ardından anne gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
2 AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.
BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.