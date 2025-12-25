Diyarbakır’da korkunç olay! 2 aylık bebeğini pencereden attı

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 11:43

Olay yeri (İHA)

2 AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.