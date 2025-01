CHP zihniyetindekiler;

İslamı sevmiyorlar, bilmiyorlar, istemiyorlar, Müslümanları tanımıyorlar.

Özgür Özel, yaptığı konuşmada; "Bu milletin Suriye'ye sevinecek hâli yok. Bu millete Fetih Suresi'yle karın doymadığını anlatmak boynumuzun borcu." dedi.



CHP, İslam ile kavgalıdır, bu memlekette İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye var olmuştur.

İktidarı eleştireceğim derken İslam inancının en temel hususu hakkında halini ortaya dökmüştür. Kuran-ı Kerim şifa ve rahmet kaynağıdır, ALLAH'ın kelamı aynen böyledir… Bu nedenle; biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim sureleri ve oradaki ayetler; hem karnımızı, hem kalbimizi, hem aklımızı, hem de ruhumuzu doyurur…

OLAN TESLİM OL ÇAĞRISIDIR

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı konuşma ile teslim ol çağrısını tekrar etmiştir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta söyledi/söylüyor:

"Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir.

Bunun dışında üçüncü bir yol yok…" Devlete ve millete doğrulttuğu silahları atıp, teslim olan, pişmanlık duyan, bütün suçlulara karşı uygulanan bir hukuk her zaman vardı, halen var. Dolayısı ile böyle bir teslim olma, pişmanlık duyma hali elbette önemlidir ve geçmişte yapılan hataları tekrarlamadan teslim olma ve pişmanlık süreçlerinin uygulanmasına destek olmak gerekir.



ŞİDDET İMPARATORLUĞU ÇÖKSÜN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha söyledi:

"DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirmek istiyorsanız, buna da geçit vermeyeceğiz.

Terör örgütü PKK'nın Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek kurduğu şiddet imparatorluğu çökmek üzere. Terör örgütü PKK/ YPG'nin varlığının ortadan kaldırılması an meselesi." Bölgenin bütün halkları, bu örgütlerin emperyalizmin kucağındaki kadrolar olduğunu biliyorlar.

Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın olan bir örgüt…

KÜRESEL KAOSA HAZIRLIK

Fransa'da hükümet krizi var. Almanya'da hükümet düştü. Aşırı sağ önde gidiyor. Avrupa Birliği sallantıda. Macaristan ve Slovakya, Rusya politikaları yüzünden AB tarafından itilip kakılıyorlar ve cezalandırılıyorlar.

Amerika'da neredeyse her gün bir terör saldırısı oluyor.



Trump'ın gelmesiyle ciddi iç karışıklıklar bekleniyor. Çin, silahlanmayı hiç olmadığı kadar artırdı. Küresel bir savaşın yaşanmak üzere olduğu dünyada güçlü bir Türkiye istiyoruz. PKK'yı kökten bitirip içimizdeki birlik ve beraberliği sağlama alma girişimlerini, 2025'te ihtimal dahilinde olan küresel kaos karşısında önlemler olarak da değerlendirmek gerekiyor.



MANSUR YAVAŞ VE ANKARA

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında yaptığı basın açıklamasında çok çarpıcı iddialarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kefen ve ceset torbası alımı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne sürdü.

İddialar çok vahim.

Ankara da neler oluyor?

Bu kadar tabut neyin hazırlığı…? Toplu ölümler mi bekleniyor…? İddiaya göre; Mansur Yavaş'ın harcanan paraya karşılık yaklaşık 1 milyon 250 bin adet ceset torbası almış olması gerekiyor, alındıysa eğer bunlar nerede…?



ANLAŞILDI İRAN VE BATI RAHAT DURMAYACAK

İran ve Batı, en iyi bildiği şeyi şimdi Suriye'de yeniden yapmaya gayret ediyor/edecek… Mezhep kavgası çıkarmak için provokasyon…İran'ın; Irak, Yemen ve Lübnan'dan tecrübesi çok. İran, Suriye'de PKK-PYD başta olmak üzere son kozunu oynuyor. İran, Suriye'de ve aslında her yerde sünni Müslümanlara karşı düşmanlığını sürdürüyor/ sürdürecek… Ayrıca Suriye'de Kürt-Arap fitnesi dışarıdan kışkırtılmaya çalışılıyor. Tıpkı daha önce Türkiye'de Suriyeliler üzerinden Türk- Arap fitnesi yaratılmaya çalışıldığı gibi. Batılı istihbarat örgütleri ve tabii ki yerel işbirlikçiler de beraberler. Bu konuda hepimizin çok dikkatli ve uyanık olması gerekiyor.