Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

🌿 ÇANAKKALE ÇAN'DA BAHÇELİ ALAN: SADECE 265.000 TL!

📅 İhale Tarihi: 09 Mayıs 2025

🕙 Saat: 10:00

📏 Yüzölçümü: 291,97 m²

💰 Tahmini Bedel: 265.000 TL

🔒 Teminat Bedeli: 53.000 TL

📍 Lokasyon: Çanakkale / Çan



Doğa ile iç içe, şehir merkezine ulaşımı kolay ve bakımlı bir bahçe görünümündeki bu alan; hobi bahçesi, yazlık konut ya da tiny house projeleri için ideal.