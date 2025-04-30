Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler ekran başına! Milli Emlak, Mayıs 2025 satış listesinde yer alan uygun fiyatlı arsalarla dikkat çekiyor.
🌿 ÇANAKKALE ÇAN'DA BAHÇELİ ALAN: SADECE 265.000 TL!
📅 İhale Tarihi: 09 Mayıs 2025
🕙 Saat: 10:00
📏 Yüzölçümü: 291,97 m²
💰 Tahmini Bedel: 265.000 TL
🔒 Teminat Bedeli: 53.000 TL
📍 Lokasyon: Çanakkale / Çan
Doğa ile iç içe, şehir merkezine ulaşımı kolay ve bakımlı bir bahçe görünümündeki bu alan; hobi bahçesi, yazlık konut ya da tiny house projeleri için ideal.
📍 ANKARA BEYPAZARI'NDA 52.000 TL'YE ARSA FIRSATI!
📅 İhale Tarihi: 07 Mayıs 2025
🕥 Saat: 10:45
📏 Yüzölçümü: 28,00 m²
💰 Tahmini Bedel: 52.000 TL
🔒 Teminat Bedeli: 15.600 TL
📍 Lokasyon: Ankara / Beypazarı
Küçük ama stratejik konumuyla dikkat çeken bu 28 metrekarelik arsa, düşük bütçeyle yatırım yapmak isteyenler için ideal. Bölgedeki yapılaşmanın artması, bu tarz küçük arsaların değer kazanmasını sağlıyor.
📝 NEDEN MİLLİ EMLAK'TAN ALIM YAPMALISINIZ?
Tapu ve mülkiyet garantisi devlet güvencesiyle
Piyasa altı fiyatlarla yatırım imkanı
Açık ihale sistemiyle şeffaf satış süreci
Tarla, arsa, bağ, bahçe, lojman gibi farklı gayrimenkul türlerinde fırsatlar