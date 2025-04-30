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Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

Yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat daha kapıda! Milli Emlak tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında Ankara Beypazarı'nda sadece 52.000 TL'ye arsa ve Çanakkale Çan'da 265.000 TL'ye yemyeşil bahçeli alan bulunuyor.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 23:12 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 23:12
Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler ekran başına! Milli Emlak, Mayıs 2025 satış listesinde yer alan uygun fiyatlı arsalarla dikkat çekiyor.

Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

🌿 ÇANAKKALE ÇAN'DA BAHÇELİ ALAN: SADECE 265.000 TL!

📅 İhale Tarihi: 09 Mayıs 2025
🕙 Saat: 10:00
📏 Yüzölçümü: 291,97 m²
💰 Tahmini Bedel: 265.000 TL
🔒 Teminat Bedeli: 53.000 TL
📍 Lokasyon: Çanakkale / Çan

Doğa ile iç içe, şehir merkezine ulaşımı kolay ve bakımlı bir bahçe görünümündeki bu alan; hobi bahçesi, yazlık konut ya da tiny house projeleri için ideal.

Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

📍 ANKARA BEYPAZARI'NDA 52.000 TL'YE ARSA FIRSATI!

📅 İhale Tarihi: 07 Mayıs 2025
🕥 Saat: 10:45
📏 Yüzölçümü: 28,00 m²
💰 Tahmini Bedel: 52.000 TL
🔒 Teminat Bedeli: 15.600 TL
📍 Lokasyon: Ankara / Beypazarı

Küçük ama stratejik konumuyla dikkat çeken bu 28 metrekarelik arsa, düşük bütçeyle yatırım yapmak isteyenler için ideal. Bölgedeki yapılaşmanın artması, bu tarz küçük arsaların değer kazanmasını sağlıyor.

Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

📝 NEDEN MİLLİ EMLAK'TAN ALIM YAPMALISINIZ?

  • Tapu ve mülkiyet garantisi devlet güvencesiyle

  • Piyasa altı fiyatlarla yatırım imkanı

  • Açık ihale sistemiyle şeffaf satış süreci

  • Tarla, arsa, bağ, bahçe, lojman gibi farklı gayrimenkul türlerinde fırsatlar

Milli Emlak ilanı: 52.000 TL’ye arsa, 265.000 TL’ye bahçeli mülk! Hem yazlık hem kışlık fırsat! Çanakkale, Ankara, Sivas...

🔔 İHALEYE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

İlgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden detayları alın.

Teminat bedelini belirtilen süre içerisinde yatırın.

Belirtilen tarih ve saatte ihaleye katılım sağlayın.