25 TL üzeri alışverişe büyük fırsat! ŞOK aktüel ürünler listesi: Spor malzemeleri ve hediyeli ürünler raflarda

ŞOK, yeni haftada sporseverlerin yanı sıra konforlu giyim tercih eden tüketicilere de hitap ediyor. 30 Nisan itibarıyla satışa sunulan ürünler arasında 299 TL'den başlayan fiyatlarla kadın ve erkek modal şort ve tişörtler dikkat çekerken, sporcu mataraları ve su şişeleri de ilgi görüyor