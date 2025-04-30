25 TL üzeri alışverişe büyük fırsat! ŞOK aktüel ürünler listesi: Spor malzemeleri ve hediyeli ürünler raflarda

ŞOK, yeni haftada sporseverlerin yanı sıra konforlu giyim tercih eden tüketicilere de hitap ediyor. 30 Nisan itibarıyla satışa sunulan ürünler arasında 299 TL'den başlayan fiyatlarla kadın ve erkek modal şort ve tişörtler dikkat çekerken, sporcu mataraları ve su şişeleri de ilgi görüyor
🧘♀️ EGZERSİZ VE FİTNESS ÜRÜNLERİ
🟪 183x61 cm Egzersiz Minderi – 349 TL
🟦 180x60 cm Egzersiz Minderi – 249 TL
🟨 140x50 cm Egzersiz Minderi – 149 TL
🔲 Katlanabilir Egzersiz Minderi – 299 TL
💪 Karın Kas Aleti – 249 TL
🧵 Esneme ve Stretch Bandı – 149 TL
🟢 65 cm Pilates Topu – 299 TL
🔵 20 cm Pilates Topu – 69,95 TL
🎗️ 3'lü Pilates Bant – 100 TL
🌀 Pilates Mini Loop Bant – 79,95 TL
🔄 Egzersiz Direnç Bandı – 119 TL
🏓 Masa Tenisi Seti – 199 TL
⛓️ Rulmanlı Atlama İpi – 79,95 TL
🧘 Çelik Atlama İpi – 100 TL
🧯 Masaj Barı – 100 TL
✊ Ayarlanabilir El Yayı – 119 TL
⚖️ Sinbo Dijital Banyo Baskülü – 199 TL
💦 SPORCU AKSESUARLARI
🍼 1 Litre The Bottle Pipetli Sporcu Matarası – 149 TL
🚰 750 ml Su Şişesi – 50 TL
👕 MODAL GİYİM ÜRÜNLERİ (Kadın & Erkek)
🩳 Slazenger Erkek Modal Şort – 299 TL
🛍️ 25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞE ÖZEL ÜRÜNLER
🌸 Emotion Love / Detoks Floral Deo + Duru Duş Jeli (150 ml + 250 ml) – 135 TL
🍪 8'li Ülker Kremalı Bisküvi – 49 TL
🍅 Tat Sıkı Dostlar Ketçap (390 gr) + Mayonez (345 gr) – 75 TL
🩸 24'lü Orkid Platinum Gece Özel Seri – 125 TL
🍽️ 40'lı Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü – 175 TL
Fotoğraflar: ŞOK