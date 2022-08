Suriye’de Siyonist Yahudi fırıldağı

RUSYA, Suriye'de hangi film ve fırıldakları çeviriyor…? PKK/PYD/ YPG teröristleri ile siyasi parti görünümlü HDP mensubu terörist seviciler konusunda ABD neyse, Rusya da odur... Çünkü bunlar, Siyonist Yahudilerin Kürtleridir.

Siyonist Yahudiler, bu Kürt görünümlü Kürt katillerini bazen ABD, bazen Rusya, bazen Avrupa Birliği ile karşımıza dikmektedir.

İsrail ise yıllardır Türkiye'de akan kanın en büyük sebebidir.



RESMEN SAVAŞ VAR

Haçlı/Siyonist emperyalist yamyamlar, Cumhur İttifakını düşman ilan ettiler.

Cumhur İttifakı milletimizin ve devletimizin hakkını hukukunu savunduğu için yalan ve iftira dolu saldırılara maruz kalıyor. Milletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hapsetmek, haklarımızı gasp etmek isteyenler, en sert şekilde karşılık görmesinler mi..?

TÜRKİYE, Yunanistan'ın arkasındaki kuklacıları tek tek bildiğini tarihe kaydediyor. Yunanistan, 1. Dünya Savaşı sonrasında da kiralık bir katildi.

O vakitler, İngiltere hesabına ülkemizi işgal etmişti. Şimdi de ABD adına köpeklik yapıyor. Adalar, ABD tarafından silahlandırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan; emperyalist yamyamlara, devletlerin de üstünde olan enerji şirketlerine ve dünyadaki para baronlarına haklı direnişini sürdürüyor. Türkiye'nin dış politikada başarısız olduğunu öne sürenler, milletin ve devletin hakları savunulmasın mı istiyorlar..? Yunanistan'a her istediğini verirsen, Akdeniz'de petrol/doğalgaz aramazsan, Suriye'de Siyonist Yahudilerin istediği Kürt görünümlü Yahudi devletini kabul edersen, milli paralar ile ticaret yapma isteğinden vazgeçersen, Libya'da Haçlı/Siyonist köpeği Hafter'den yana olursan, içimizdeki gazeteci, sivil toplumcu, işadamı maskeli ajan/provakatör hainlere ses çıkartmazsan uluslararası ilişkilerde sizi çok severler...Rusya'dan aldığımız S-400'leri çalıştırmıyorum, depoda çürümeye bırakıyorum derseniz, Amerika ile harika ilişkileriniz olur.



GAZZE ADLI AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

İsrail, işgalcidir, adı devlet olan bir terör örgütüdür. İnsan öldürüyorlar, sivillerin üzerine bomba yağdırıyorlar, daha daha fazla çocuk öldürüyorlar… Gazze'de, Filistin'de yaşananlar, Kudüs'ün Yahudiler tarafından işgali, Türkiye Cumhuriyeti Devletini her yönü ile hayati derecede ilgilendirmektedir. Yaşananların ve Filistinli kardeşlerimizin uğradığı korkunç, insanlık dışı saldırıların, din kardeşliği dışında da bizi ilgilendiren boyutları vardır. Daha önce de bu köşede sizler ile paylaştığım bir konuyu yeri geldiği için tekrar ilginize sunuyorum...

Mesele sadece Gazze mi?… Kudüs mü?...

İsrail'in o bölgede işgal ettiği topraklar mı?... Bu olaylar sadeceFilistinli kardeşlerimizi mi ilgilendiriyor...?

Anlatalım efendim... Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler?...

Yahudiler... Bunu neden istiyorlar?...

Tahrif ettikleri dini inançlarından dolayı...

Aynı dini inançlarından dolayı, başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar?... Bugünkü doğu ve güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani;

Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Tahrif ettikleri, eğip, büktükleri Tevrat'tan bu anlamları çıkartıyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Eğer K udüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ederseniz; Gazze'de aynı gerekçe ile bu katil ve terörist İsrail; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor/edecektir.



GEÇMİŞ OLSUN LATİF ŞİMŞEK

Meslektaşımız Latif Şimşek, iğrenç bir saldırıya muhatap oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu üzücü hadisenin ardından bir kez daha tarihe sizlerin huzurunda not düşmek istiyorum… Latif kardeşime yönelik bu saldırı, sokakta sıradan insanlar için de muhtemelen yaşanabilir durum arz etmektedir. Cumhur İttifakını, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi sevenler ve destekleyenler açıkça tehdit ve tehlike altındadırlar. Kendisine muhalifim diyenler, iktidarı destekleyenlere yönelik, her geçen gün şiddetini daha da arttırarak bir nefret ve düşmanlık ortamı oluşturuyorlar. Kendilerine ait yayın organlarında sürekli olarak yalan, iftira içerikli kışkırtıcı yayınlar yaparak taraftarlarını tahrik ediyorlar, nefret oluşturuyorlar ve çok ciddi bir kardeş kavgasına zemin hazırlıyorlar.