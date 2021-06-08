Meclisteki müsilaj: Ahmet Şık

ESKİ HDP'li, şu anda TİP'li Ahmet Şık'ın; Medyascope yayınında kullandığı iğrenç ifadeler, büyük tepki topladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 'KATİL" ifadesini kullanıyor. "Bu devleti yıkmamız gerekiyor" diyor. Ahmet Şık; ülkemizde sivil siyasetçi, gazeteci/televizyoncu, sanatçı, bilim adamı, sendikacı, hukukçu maskesi ile aramızda dolaşan bazılarının, bir türlü açıktan söyleyemediklerini kusmuş.

Atatürk ve ilkeleri konusunda mangalda kül bırakmayan CHP idare heyeti, "Türkiye Devleti'ni yıkmalıyız" diyen Ahmet Şık'ın Milletvekili seçildiği eski partisi ile ruh ikizidir.

Şu anda CHP Milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu da açıkça sosyal medyadan, "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" ifadeleri ile destek vermiştir.

AMERİKA, İSRAİL VE AVRUPA'YA DARBE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah engellenemeyecek... Terör yuvaları temizleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; PKK/PYD/YPG'li teröristlere operasyon düzenliyor... Sadece teröristlere değil, uzun vadede Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'ye, İsrail'e ve Avrupa'ya da operasyon yapıyoruz çünkü; eli kanlı katillerin sahibi bunlardır. Silah, mühimmat, taktik ve eğitim veriyorlar.

Koruyup, kolluyorlar... Senelerdir bu kiralık katiller ile devletimize ve milletimize saldırıyorlar.

Türkiye, içeride ve dışarıda onlarca düşmanı olmasına rağmen;

Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Libya'da operasyonlar yapıyor. Doğalgaz ve petrol arıyor ve buluyor. Dünyanın en büyük projelerini bitiriyor. Pandemi'de tüm dünya'nın takdirini topluyor ve yardımda bulunuyor.

KİMİN YANINDASIN?..

Bu arada, Mustafa Sarıgül ısrarla gündemde tutuyor ve soruyor. ABD ve Biden yönetimi;

Türkiye'de hangi siyasi partilere, nasıl yardım ediyor?.. Para yardımı da yapılıyor mu?.. Muhalefete başka hangi destekler veriliyor?..

Öyle ya; Biden başkan seçilmeden evvel, Türkiye'de muhalefete destek verip Tayyip Erdoğan'ı devirmek için gayret göstereceğini kendi ağzı ile söylemedi mi?.. Daha evvel de bu köşede yazmış idim. İşte bizzat hepiniz görüyor, işitiyor ve tanık oluyorsunuz...

Haçlılar, Siyonistler...

Marksistler, Leninistler...

Bölücüler, teröristler...

İmansızlar, dinsizler... İçimizdeki işbirlikçiler... Bir ve beraberler...

Karşılarında Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli önderliğinde Cumhur İttifakı...

Saflar işte böyle oluştu. Burada herkes, kendine bir pay çıkarıp sormak zorundadır; "Ben hangi saftayım?

Kimin yanında? Kimin karşısında yer alıyorum" diye!