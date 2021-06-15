İçimizdeki ezikler

NATO Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden görüşmesi ile bir kez daha gördük ki muhalifim diyenlerin iç dünyalarında; kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Batı'ya kul köle olmuş, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan bir devlet var. Daha önce bu köşede sizler ile paylaşmıştım. Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar. Bu insanların anlayışları, dış politika başta olmak üzere hayatın her alanında kendini gösterir.

Kendilerine muhalif diyen bu insanlara göre, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, kendi politikalarını oluşturamaz. Kendi başına oyun kuramaz.

Yapsa bile başaramaz.

İttifak, yalnızca ABD başta olmak üzere, Batı ile yapılmalıdır.

Doğu, Uzak Doğu, Araplar ve dünyanın geri kalanı, bunlarda alerji yapar. Hele hele Arap dünyası ile yakınlaşma, bunları çıldırtır. Bakmayın söylemlerine; Türk dünyasını falan da aslında hiç sevmezler...



KÜRT GÖRÜNÜMLÜ YAHUDİ DEVLETİ

ABD'nin PKK/ PYD/YPG'ye alan açma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Suriye'nin kuzeyinde,Marksist/ Leninist, dinsiz/ imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere düşman, Evanjelist Hristiyanlara ve Siyonist Yahudilere hizmet edecek Kürt görünümlü bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar.

Türkiye'den de toprak kopartmak istiyorlar.

ABD Başkanının isminin bir önemi yok.

Obama'dan bu yana planı işletiyorlar. Bu işe iman etmiş Şeytani Üst Akıl hep devrededir ve çalışmaya devam ediyorlar.

EMPERYALİST TABİBLER

Türk Tabipleri Birliği, Afrin'de PKK/PYD/YPG tarafından hastaneye gerçekleştirilen saldırı ve katliam karşısında ölüm sessizliğinde. Daha önce;

Afrin'de teröristlere karşı başlatılan harekata,"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklamasıyla karşı çıktıklarını duyurmuşlardı. Bu topluluk, her fırsatta teröristlerin, devlet ve millet düşmanlarının sesi ve savunucusu oluyor.

Afrin'deki saldırı, alçakça ve haince bir hastaneye yapılmıştır. Afrin'e harekat söz konusu olduğunda, teröristler lehine açıklamalar yapan Tabipler Birliği, hastane saldırısında sus pus olmuştur. Çünkü saldırıyı bu tabiplerin çok sevdikleri, PKK/PYD/ YPG gerçekleştirdi....

SURİYE DİYE BİR DEVLET KALDI MI Kİ...?

Suriye diye bir devlet ve Esed diye bir Devlet Başkanı var mı ki...?

Yüzbinlerce Suriyeliyi öldüren, milyonlarca Suriyeli'yi yerinden yurdundan eden, ABD, Rus ve İran ordusunun resmen işgal ettiği, İran'ın topladığı yabancı savaşçıların ve PKK/PYD/YPG'li teröristlerin, elini kolunu sallayarak adam öldürdüğü, yağmaladığı topraklardan/bir tuhaf yapıdan söz ediyoruz.

Böyle bir Esed rejimini, "Suriye hükümeti/ devleti" olarak kabul edenler ve bunlarla müzakere edilmesini isteyenler var.