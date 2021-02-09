Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım
BATI'ya tapıyorlar... Ezik, BATI'ya kul/köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar.
Recep Tayyip Erdoğan ise; bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan, onurlu Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları nerede ise oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar... Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin, için ne söylemiş olduğunuz değil;
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin bugün neresinde durduğunuz esastır.
BU DA MI GOL DEĞİL...?
Muharrem İnce CHP'den istifa etti. Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için CHP'yi terk ettiğini ilan etti... "FETÖ'cüleri, SOROS'çuları koruyanlar ile yolumu ayırıyorum" dedi...
CHP'nin; ABD'den demokrasi dilendiğini, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerin CHP'de yönetici yapıldığını, "ne işimiz var Libya'da?" diyerek CHP'nin Mavi Vatan'ı kavrayamadığını, CHP'de "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" diyenlerin var ve etkili olduğunu adeta haykırdı.
"Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece..." dedi. CHP'nin bu haliyle, Atatürk'ün kurduğu parti ile hiçbir alakası kalmadığını bizler söyleyince inanmayanlara soruyoruz, bu da mı gol değil...?!
GAVURUN GEMİSİNDE HAKK'A KÜREK ÇEKMEK
Emperyalist yamyamların propaganda makinası Tweeter, Türkiye Cumhuriyetine savaş açtı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araştırmacı/ yazar Emre Erciş ve birçok devlet, millet, bayrak, vatan sevdalısı kişi, kurum tweeter tarafından engelleniyor. Twitter, Facebook, Google, WhatsApp bunlar Haçlı Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının propaganda makineleridir. Şeytani Üst Akıl'ın hizmetindedirler... Diyarbakır Annelerinin de hesaplarını sansürleyip askıya aldılar...
Madem öyle biz de Diyarbakır Annelerinin sesi olalım...
Bakın ne diyorlar... "Elbette biliyoruz ki bu mecra onların...
Bizim yaptığımız şey; gavurun gemisinde Hakk'a kürek çekmektir... Diyarbakır annelerinin direnişi, bölgede PKK'nın sempatisini bitirdi.
Maskesini düşürdü. Muvaffak eden Allaha şükürler olsun...
Sesimize ses olun... Kapanan hesabımızdan sonra @ DiyarbakirAnne_ hesabımızı paylaşarak duyurun..."
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