Şeytanlaşmış insanlar

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde;

Şeytan ve taraftarları ile Şeytanlaşmış insanlar, Kabe'yi savunanları fişlemişler... Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, üniversal yaşam maskesi ile İslam'a, Müslümanlara küfür ediyorlar, itiraz edenleri de azgın bir nefret ile fişliyorlar. Toplumun sinir uçlarına basarak gerilim oluşturmak isteyen provokatörler, elbette Boğaziçi Üniversitesi camiasının tamamını temsil etmez.

HOCALAR DA İŞİN İÇİNDE Mİ?

Şimdi yazacaklarım ile de elbette, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosunun tamamını kastetmiyorum.

Ancak; şu, arkasını Boğaziçi Üniversitesi binasına dönen Batıcı akademisyenler bu fişleme iğrençliğinin neresindedirler?

Çünkü Kabe'ye yönelik kepazeliğe itiraz edenleri fişleyen ve hedef gösterenler, fişlediklerinin eğitim hayatlarını yok etmeyi planlamışlardır. Öğrencilerin okuldan atılması, disiplin cezası alması ve yurtdışı lisansüstü eğitim için gerekli olan akademik referansların engellenmesi gibi eğitim hayatlarını etkileyecek çeşitli yaptırımları arzulamışlar. Kendileri de öğrenci olanlar, akademik kadro ya da en azından bu kadronun bir kısmı yardım etmeden, fişlediklerinin eğitim faaliyetlerine nasıl zarar verebilirler?

Fişlemeyi yapanlar kendileri...

Kutuplaştırmayı, ötekileştirmeyi, otoriterliği, diktatörlüğü de aslında hep kendileri yapıyorlar... Solcu görünümlü Amerikancılar ve Batı putuna tapıyorlar...

CIA'YI MOSSAD MI YÖNETECEK?

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesindeki terör örgütlerini ve teröristleri besleyen, destekleyen isimleri biliyoruz. Bu arada sessizce CIA Direktörlüğüne atanan David S. Cohen kimdir, biliyor musunuz? Amerikan ana akım medyası, CIA'nın yeni Direktörünü adeta gargaraya getirdi. Türkiye'de de bu atama medyamızda çok büyük bir yer işgal etmedi. Ancak bu atama, Amerikalılar arasında bile derin endişelere ve tartışmalara yol açtı... ABD'de yaşayan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri anlatıyor:

Zaten Amerika yönetiminde Siyonist Yahudi, İsrail lobicileri çok etkiliydiler; bundan böyle CIA'yı da MOSSAD mı yönetecek? Sorusunu soran Amerikalılar var...