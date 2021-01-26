Kanla gelen şeytanın orduları

JOE Biden ile birlikte DEAŞ/IŞİD'in aniden uyandığını ve saldırılara başladığını görüyoruz. Hulusi Akar, Bağdat'ta temaslar gerçekleştiriyor, Türkiye ile Irak yakınlaşıyor. Terörle mücadelede Irak ile birlikte önemli adımlar atılacağı ilan ediliyor. Bağdat'ta canlı bomba eylemi gerçekleşiyor.

Haçlı-Siyonist ittifakının kudurmuş köpeği McGurk, etkin bir görevle yine karşımızdadır. Biden, Savunma Bakanlığı'na Lloyd Austin'i atadı. Austin, YPG'yi silahlandıran isimdir. IŞİD ile mücadele bahanesi ile YPG'yi eğitip önünü açmıştır. PKK/PYD/YPG mensubu Kürt görünümlü Kürt katilleri, bu adam sayesinde Amerika'nın ordusu haline getirilmiştir. Olanların, ABD Başkanı ve yönetimi ile ilgisini görmeyen, anlamayan, anlatanlara ve görenlere abuk subuk isimler takanlar iyi niyetli olabilirler mi...? Patlamalar, suikastlar peş peşe olacak. Türkiye'ye karşı da terör eylemleri ve örgütleri ile yıldırma politikası uygulayacaklar. Dikkatli ve uyanık olmalıyız.

MİLİTAN ASLINDA NEREDE VE KİM...?

HDP'nin ilçe binası görünümündeki Esenyurt örgüt evinin görüntüleri ortada...

Sözde siyasi, özde MİLİTAN olan, sözde Milletvekili, özde tiyatrocu ve terörist sevici olan, solcu maskeli Amerikancılar koyun koyuna... HDP bir parti değil, PKK terör örgütünün siyasi ayağıdır dedikçe; Atatürk'ün gölgesine yatan tilki görünümlü, tatlı su kriptoları, HDP'ye kol kanat gerdiler. CHP'liler; PKK/ PYD/YPG/KCK ve bu saydıklarımızın siyasi parti maskeli arkadaşları HDP için söylemeleri gereken MİLİTAN sözünü kendi askerine, Valisine, Kaymakamına, memuruna söylediler. İçlerindeki kini kusuyorlar.

Demirtaş serbest kalmalı diyen Avrupa şakşakçıları bu görüntülere ne diyecekler?

Coşkun Başbuğ'un bu satırlarının üstüne laf söylenir mi...?

MANDACI SOL VE GERÇEKLER

Geçtiğimiz günlerde hem Uğur Mumcu'nun, hem de Hrant Dink'in ölüm yıldönümleri var idi... "Uğur Mumcu'yu PKK öldürdü. Hrant Dink'i FETÖ öldürdü. Bu cinayetlerden hem devleti, hem ülkücüleri ve hem de İslamcıları sorumlu tutmak isteyen mandacı sol, gerçekleri unutturmak istiyor..." Okuduğunuz tespitler, sosyolog Oğuzhan Bilgin'e ait... Bu arada solcuların unutturmak istedikleri bir gerçeği de biz hatırlatalım. Yılmaz Güney; devletin hakimini katletmiştir, cezaevinden kaçmıştır ve Fransa'da Türk düşmanlığı yapmıştır.

CUMHUR'A HAKARET...!

Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu, terörist sevici Demirtaş'ı övüp demokrasi kahramanı yapıyorlar. Aynı anda; Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı ise; şiddet yanlısı, diktatör, faşist ilan ediliyor. Kin kusuyorlar. Ülkemizde milli çıkarlarımızı koruyanlardan, devletimizden, milletimizden yana taraf olanlar, saldırı altındadır.

Cumhuru destekleyenler aşağılanmakta, hor ve hakir görülmektedir. Kılıçdaroğlu da daha da ileri giderek Cumhur İttifakına oy verenlere aşağılık ifadeler ile hakaret bile etmektedir.

BATININ SİLAHI, BATIYI MI VURACAK...?

Toplumsal olaylar artık Batı'yı mı vuracak...? Avrupa'da gösteriler yayılıyor. Avusturya'da uzun süreli elektrik kesintilerini ciddi ciddi konuşuyorlar.

Fransa'da gıda stoklamaktan dem vuruyorlar. Hollanda önceki gün adeta savaş alanı gibiydi. Rusya'da halk sokağa dökülmüş vaziyette. ABD'de polis, aracını insanların üstüne sürüyor. Rusya, ülke genelindeki protestolardan ABD elçisini sorumlu tuttu. ABD Çin denizine çıkarma yapıyor... Bugüne kadar Batı'da görmediğimiz sokak yakma, yıkma, kırıp, dökme hadiseleri şimdiden yaşanmaya başlamadı mı...?