Fatih ve fetih nefreti

İÇİMİZDE yaşayanlar arasında, aklı/ruhu/kalbi bizden olmayanlar, Haçlılarla beraber olanlar var.

İç dünyalarında; kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan, güçsüz bir devlet ve millet tasavvuru var. Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar.

Bu eziklik, kendilerine öğretilmiş.

Maalesef ülkemizde böyle bir insan tipi var. Memleketimizde; kendi dininden, diyanetinden, milletinden, milliyetinden, tarihinden, devletinden, geçmişinden, ecdadından, Osmanlı'dan nefret edenler var...

İstanbul'un fethinin yıldönümü merasimlerinde bunu bir kez daha gördük. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi, adeta onlara acı veriyor. Kıvranıyorlar. Öfkeleniyorlar.

FETÖ ABD'DE DE DARBE PEŞİNDE

Katil Fetullah Gülen'in gazeteci görünümlü zombileri, FATİH'İN mirası olan Ayasofya'da Fetih Süresini okuttuğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Haçlı Hristiyanlara şikayet ediyorlar. FETÖ elebaşı katil Fetullah Gülen'in, manevi oğlum dediği terörist Enes Kanter alçağı, Amerika'da eylemlere katılıp, Trump aleyhine slogan atıyor.

Oyun değişmiyor... Arka planda hep aynı akıl var. FETÖ, şimdi de ABD içindeki kirli iktidar oyunlarında maşa olarak kullanılıyor. Fetullah Gülen isimli hain ve sevenleri, hiç bir zaman bir tarikat/cemaat/dini topluluk olmadılar; bir istihbarat ve terör örgütü, suç örgütü olarak aramızda yaşadılar.

DEVLETE SÖVENLER

Devletimizin ve milletimizin çabalarını övmek zorunda değilsiniz ama sövmenize de izin vermeyeceğiz.

Bu zor günlerde 45 gün içerisinde iki hastane yapıp bir ay içinde toplam 4 hastane açılışı yapmak müthiş bir başarı hikayesidir.

Başta ülkemiz ile, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmamızla gurur duymalıyız. Çünkü bu eserler hepimizin. Devletimizin/ aziz milletimizin, bu salgın hastalıkla mücadelesini, çabalarını, hor göstermek, aşağılamak için yırtınanlar, aşağılık bir tavır ile yine açığa çıktılar.

SOROS'UN KİRALIK YIKIM EKİBİ

Kemal Kılıçdaroğlu Gezi ihanetini yine kutsadı ve andı. Gözü ve gönlü döndüğü için Diyarbakır'daki anne ve babaları görmüyor, duymuyor, bilmiyor.... Bu ülkedeki en soylu direniş eylemlerinden biri, Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetidir. Emperyalist yamyamların fonladığı Gezi kalkışmasına teslim olmadık. Bu kalkışmada yer alan, ve Gezi ihanetini kutsayan herkes, isteyerek ya da istemeyerek sömürgeci alçakların maşası oluvermiştir.

Soros'un kiraladığı yıkım ekibi'dir.

Bu ülkeye düşmandır. Yakıp yıkmanın, cinayetlerin, esnafa kan kusturmanın, millete ihanetin, ekonomiye bilerek zarar vermenin, devletin hizmetlerine saldırmanın, düşmanlarımıza maşa olmanın adı GEZİ Olayları olarak tarihe kaydolmuştur.

DİKKATLİ VE UYANIK OLMAK

Amerikan rüyası kabus oldu. ABD, salgın sürecinde de yerlerde süründü, kendi içindeki krizlerle de baş edemiyor.

Yaşanan kriz/kaos/kargaşa bir müddet sonra bütün dünyaya yayılabilir mi...? ABD'deki manzara, Corona sonrası yükselen güç olan Türkiye'de de oluşur mu...?

Dikkatli ve uyanık olmalıyız.