CHP anlamasa da
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı havalimanlarına, otoyollara, Şehir Hastanelerine saldıranlar;
Kılıçdaroğlu'nun törenle heykel açmasını çılgınca alkışlıyorlar. Çok ilginç günler yaşıyoruz... Milyarlarca liralık bir projeyi hayata geçirip,8 saatlik yolu 3.5 saate düşürerek, insanların hizmetine sunmak hiç bir şey ifade etmez. Bir heykel yapıp, bir açılış yaptın mı...? CHP için millete hizmet görevi tamam ve koltuk garanti... Bu cümleleri yazarken sosyal medyada Bekir Tiryaki'den etkilendim...
ÖZELEŞTİRİ Mİ...? YIKIM MI...?
Samimi ve yüreği yanan AK Partili seçmenleri, tamamen yazacaklarımdan ayrı tutarak önemli bir durumu arz etmek istiyorum... Şu sıralarda, kıyasıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yanındakileri eleştiren ve kendilerini "AK Partinin vicdanıyım" diye pazarlayan eski milletvekili, mevcut milletvekili, eski bürokrat, yazar sıfatlı bazıları, CHP'lilerin işten çıkardığı emekçiler ve diğer haksız, hukuksuz CHP uygulamaları için cümle kuruyorlar mı...?
ABD'nin Suriye politikası, emperyalist yamyamların ekonomimize saldırıları ile ilgili tek laf ediyorlar mı...?
Bakınız açıkça belirtelim.
Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve bunlarla beraber davrananlar; AK Parti seçmenlerinin arasında gezinip, muhalefetin de üzerinde tepindiği korkunç yalanları yaydılar.
Bu üçlünün AK Parti içindeki destekçileri, aslında ruhen, aklen ve kalben AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kopmuş haldeler. Ama ayrılıp gitmedikleri için, hala AK Partili imiş gibi görünüyorlar.
Özeleştiri yapıyormuş ayağı ile insanları, AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan soğutmaya, kopartmaya çalışıyorlar...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Amerikan işgali ve CHP 29 Temmuz 2019, Pazartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; ABD'nin, PKK/ PYD/YPG ya da Suriye politikasını, hiç eleştirdi mi..? Daha...
- Türkiye mecbur değildir 22 Temmuz 2019, Pazartesi YILLARCA, Batı diye bir sapık medeniyetin, kulu ve kölesi olmaya zorlandık... Özlediğimiz tavır artık gerçek oluyor....
- Unutmayacağız 15 Temmuz 2019, Pazartesi 15 TEMMUZ ihanetinin yıldönümünü yaşıyoruz... Neler yaptılar şerefsiz Fetullah Gülen ve hain arkadaşları...? Bu...
- Eşcinsellik belediye politikası olacak 08 Temmuz 2019, Pazartesi BU fakir, yenilenen İstanbul seçimlerinden önce bu köşede, açıkça yazmış ve milletimizi uyarmış idi... İstanbul...
- Erdoğan düşmanlığı! 01 Temmuz 2019, Pazartesi İLMEK ilmek örülen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır. II. Abdülhamid'i ve Osmanlı'yı da öyle...