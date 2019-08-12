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Erkan Tan Erkan Tan
  • 12 Ağustos 2019, Pazartesi

Elhamdülillah

ELHAMDÜLILLAH, Kurban Bayramı'na eriştik... Aziz milletimize mübarek olsun...
ALLAH'ım; bu Kurban Bayramı'nı, Müslümanların kan, gözyaşı, zulüm, sömürü, cehalet ve tefrikadan kurtuluşuna vesile kıl... Âmin... Yasin BÖRÜ... Aziz şehidimiz... Her Kurban Bayramı'nda şehadetini hatırlayacak ve hatırlatacağız inşallah... Kobani bahanesiyle, ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşları tarafından, kurban eti dağıtırken katledildi... Allah ondan razı olsun... Dün de Eren BÜLBÜL'ün teröristlerce şehid edilişinin yıldönümü idi... Yasin BÖRÜ, Eren BÜLBÜL ve onların şahsında, PKK'nın katlettiği tüm çocuklarımızı, bebeklerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Bu bayram gününde ailelerine de Allah'tan sabır diliyorum.

KAFİRLERİN YENİ ORDULARI
ABD ve İSRAİL devletimizle savaş halindedir. Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini, bu iki devlet yapmaktadır. Tek fark, Müslümanlar ile nizami orduları ile değil, terör örgütleri ve teröristler aracılığı ile savaşmalarıdır... Silah veriyorlar... Mühimmat veriyorlar...
Taktik ve strateji öğretiyorlar...
Orduları ve askerleri ile değil, aşağılık katillerle, terör örgütleri ile saldırıyorlar. Ezelden beri devam eden Haçlı seferlerinin, günümüzdeki hali budur. PKK/ PYD/YPG/DEAŞ/DHKP-C... Bu Müslüman ve Türk düşmanlarının hepsi aynı komutana bağlıdır...
ABD ve İSRAİL... Bu ikisi, şimdi Suriye'de Kürt görünümlü bir Siyonist devletçik kurma peşindedir. Yeryüzünün yeni Haçlı Orduları, işte yukarıda saydığım bu kahpe terör örgütleridir.
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