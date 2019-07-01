Erdoğan düşmanlığı!

İLMEK ilmek örülen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır. II. Abdülhamid'i ve Osmanlı'yı da öyle yediler. Bunu görmemek ahmaklıktır. ABD, Siyonist Yahudiler ve BATI;

Türkiye'yi hür, tam bağımsız ve Müslüman hassasiyetler ile davranan bir devlet yapmak isteyen Erdoğan'a katlanamıyorlar... Bir Türk olarak, G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan ile bir kez daha gurur duydum. Bu iş, parti meselesi falan değil. Bağımsız ve hatta başka milletlerden diplomatik kaynaklar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övgü ile takip ettiler... Basın toplantısı da millet ve memleket için gurur vericiydi. Erdoğan'ı neden seviyor ve destekliyorum...?

G-20 Zirvesi'nin de etkisi ile, hemen anlatıvereyim... Akdeniz'de düşman savaş gemileri beklerken, sondaj gemilerini jetler ile göreve göndermek...

ABD'ye rağmen S-400 almak...

ABD'nin ve İsrail'in kiralık katilleri, PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ ile mücadele edip bunlara ölümcül darbeler vurmak... Rusya'ya rağmen Suriye'de rejim güçlerini perişan etmek... Sadece Türkiye menfaati için tam bağımsız hareket etmeye gayret göstermek... Dünyadaki bütün mazlumların yardımına koşmak... Milli paramız ile uluslararası ticaret yapmaya gayret etmek... v.s...

ABD VE İSRAİL KOROSU

Batı'nın, ABD ve İsrail'in, menfaatleri doğrultusunda icra edilen "işbirlikçi" çabalar ve yayınları, yoğun gündemde sakın es geçmeyin...! CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile Emekli Büyükelçi (CHP eski vekili) Şükrü Elekdağ, "Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının, Türkiye'nin başına bela olduğunu, anlaşmadan vazgeçilmesi gerektiğini" söyleyip duruyorlar. CHP medyası; haberleriyle ve yazılarıyla, özellikle son aylarda, iki mevzuda sistematik telkinler yapıyorlar...

Türkiye'nin S-400'ü almaktan vazgeçmesi için yırtınıyorlar!

Türkiye'yi IMF'ye yönlendirmenin gayreti içindeler!

BASİT GERÇEKLER

Suriyeli düşmanlığının altında PKK'nın ve bileşeni DHKP-C, MLKP gibi, Esed tarafından korunan teröristlerin yok edilmesi var. TSK ne zaman Suriye'de PKK'ya operasyon yürütse, önce Esed rejimi kuduruyor, sonra Türkiye'deki muhacir düşmanları sokağa çıkıyor. İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer kısaca özetlemiş... Suriye konusunda, eğer basit yalanları değil, açık gerçekleri duymak istiyorsanız; anlatalım...

1-TSK, Suriye'de teröriste karşı savaşıyor. Suriyeliler için değil.

2-Türkiye'deki muhacirlerin önemli bir kısmı Halepli Türk'tür.

3-ÖSO'nun komuta kademesinde çok sayıda Suriyeli Türk vardır.

4-Türkler 11. yy'da Anadolu'ya gelmeden önce Suriye'ye ulaştılar.

5-Esed'in katliamından önce Suriye'de 2 milyon Türk yaşıyordu.

6-Halep'in 142, Hama'nın 80 köyü Türk'tür. Türkmendağı, Çobanbey vs...

7-Suriye'de Türkler, katliamdan önce, Esed rejimi tarafından asimilasyonla yok edilmek istendi.

8-Afrin'de PKK'yı, El Bab'da DEAŞ'ı yok edenlerin başında Fehim İsa gibi Türk komutanlar vardı. Ayrıca hepimiz, son seçimde, Türkçü gibi görünenlerin, nasıl PKK/PYD/YPG sevici olduklarını da gördük.

ÖLÜMÜNE ERDOĞAN

Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah... ALLAH'ın izni ile, durmak yok yola devam...

Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan...