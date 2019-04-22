İSTANBUL'U FETÖ'ye, PKK, PYD, YPG, KCK ile bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP'ye ve diğer emperyalist yamyamlara teslim etmek isteyen, irade ve organizasyon yakalanmalıdır.
Bu, 15 Temmuz'un devamıdır.
Seçim meselesinin, CHP meselesinin ötesinde bir durum söz konusudur.
Seçim yeniden yapılmalı, Türkiye'ye yönelik bu müdahale boşa çıkarılmalıdır.
31 Mart seçimlerinde İstanbul'da çok derin bir plan uygulandı. Bu, seçim yolsuzluğu değil, sandık üzerinden darbedir, müdahaledir.
İçeriden ve dışarıdan bir organizasyonla seçime müdahale edilmiştir.
MİLLİ GÜVENLİK VE İSTANBUL BELEDİYESİ
Zamanla daha da aydınlatılacak bu durum, bir milli güvenlik meselesidir artık. Bunlar olmuşken, verilerin kopyalanması görevinin, kurum dışındakilere verilebilmesi yazılı emri, yazdıklarımızı adeta doğruladı...
Tüm veriler zaten elinin altında duruyor... İstediğine girer bakarsın... Silinmiş olan varsa geri getirirsin... Bir suç bulursa imajını alır gereğini yaparsın...
Tüm veri tabanını, adı sanı belirsiz kişilere kopyalatmak ne demek...?
İşte bunu herkes biliyor... Anlıyor...
Takip ediyor...
HDP SİYASİ PARTİ MİDİR...?
07 Haziran'da, HDP barajı aştığı takdirde, şiddetle arasına mesafe koyabilir, sivil siyaset zemini içerisinde var olan sorunları halledebilir, böylelikle terör biter, demokrasi güçlenir diye düşünenler, korkunç yanıldı. Ve hatta kandırıldılar... 13 gün sonra, Kandil'den gelen "silahlanma, özerklik ilanı, hendek kazma talimatıyla" harekete geçtiler.
Demirtaş, "özerkliğin inşası için halkımızı bu onurlu 'hendek' direnişini sahiplenmeye çağırıyoruz" diye bağırıyordu.
Böylece eli kanlı katiller, milletimizin hayatını cehenneme çevirdiler. Bu nedenle, HDP'ye artık bir siyasi parti muamelesi yapılamaz...
HDP, aziz milletimizin kendisine verdiği temsil hakkına ve görevine ihanet etmiştir. Aziz ve asil milletimizin değil; teröristlerin ve terör örgütünün temsilciliğini yapmıştır.
Seçimleri yenilenmeli
İSTANBUL'U FETÖ'ye, PKK, PYD, YPG, KCK ile bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP'ye ve diğer emperyalist yamyamlara teslim etmek isteyen, irade ve organizasyon yakalanmalıdır.
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