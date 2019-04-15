Oyum nerede? Seçimi yenile...
Bu bir "ulusal güvenlik" meselesi haline gelmiştir... Arkasında istihbarat örgütleri ve dış bağlantılar var... FETÖ, PKK, DHKP/C, Batı'nın kucağındaki diğer hainler, İsrail ve ABD bu seçimlere gırtlaklarına kadar bulaşmışlardır...
SAYGIN SESSİZLİK!
Bu yüzden İstanbul'da yeniden seçim yapılması bir zorunluluktur. Kamu vicdanı yaralanmıştır. Seçim yenilenmez ise Ekrem İmamoğlu; "çalınan oylarla başkan olan biri" olarak tarihe geçecektir. Çünkü açık biçimde İmamoğlu için oy hırsızlığı yapılmıştır.
Burada İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin alması değil, daha ötesinde bir şer oyunu planlanmış ve uygulanmış. Acaba CHP ve Ekrem İmamoğlu, mazbatayı bu nedenle mi sokaklarda, Anıtkabir'de ve stadyumlarda arıyor...?
Bütün bunlar olurken, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım'ın, sağduyu dolu, ağırbaşlı, milletimizi kucaklayan, devlet adamı ciddiyetindeki tavrı ve sessizce sonuçları beklemesi, Ekrem İmamoğlu'nu ayrıca ezik ve hafif gösteriyor...
YAHUDİLERİN KÜRTLERİ
Değerli kardeşlerim; PKK, PYD, YPG, KCK mensubu teröristler ve bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP, Kürt görünümlü Kürt katilleridir. HDP'ye artık bir siyasi parti muamelesi yapılamaz. Dedik ya!
PKK, PYD, YPG, KCK, HDP, Kürtler için değil; Siyonist Yahudilerin hakları için çalışıyorlar. Yahudilere toprak elde etmeye çalışıyorlar...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ekrem İmamoğlu bir hilekardır 08 Nisan 2019, Pazartesi EKREM İmamoğlu denen adam saygın değil... Kendisine oy vermemiş olanların oylarını, kendi hanesine yazmak isteyen...
- Millet Beka’yı seçti 01 Nisan 2019, Pazartesi CUMHUR İttifakı kazanmıştır... Seçimi önde bitirmiştir... Açık ara galiptir... Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da...
- Muhafazakar, ülkücü görünümlü bölücüler 25 Mart 2019, Pazartesi EZAN sesinden tiksinenler ile bir ve beraber olup merhum Erbakan'ın dava arkadaşlarıyız diyenler... Mazlumların,...
- Haçlıların asıl amacı, Türkleri Anadolu’dan söküp atmaktı 18 Mart 2019, Pazartesi Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Geride kalanlarına Allah'ım sabır ver... Yüce Allah'ım,...
- Hristiyanlara ve Yahudilere karşı laik değiller 11 Mart 2019, Pazartesi TÜRKİYE'DE kendisini laik olarak tanımlayanların ezici bir çoğunluğu, aslında, sadece İslam ve Müslümanlara karşı...
- Ekrem İmamoğlu bir hilekardır
- Millet Beka’yı seçti
- Muhafazakar, ülkücü görünümlü bölücüler
- Haçlıların asıl amacı, Türkleri Anadolu’dan söküp atmaktı
- Hristiyanlara ve Yahudilere karşı laik değiller
- Yalancı Soner Yalçın kimlerin odacısı...?
- İP’liler teröristlere oy isteyecekler
- Apo posteri, Kayı Boyu sancağı, altı ok
- Türkiye’de haçlıların ve siyonistlerin siyasi partileri var
- CHP, HDP ve Türkiye’deki solcular