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Erkan Tan Erkan Tan
  • 15 Nisan 2019, Pazartesi

Oyum nerede? Seçimi yenile...

"Beni öldürseler, CHP'ye oy vermem" diyen on binlerce insanın oylarını, CHP'ye kaydırmışlar... Hadiseler, "oy sayım/döküm" meselesinden çıktı... "Örgütlü suç" iddiasını konuşuyoruz. Çünkü çok ince, organize bir müdahale var. Seçim hilesinin ötesinde bir durum var.
Bu bir "ulusal güvenlik" meselesi haline gelmiştir... Arkasında istihbarat örgütleri ve dış bağlantılar var... FETÖ, PKK, DHKP/C, Batı'nın kucağındaki diğer hainler, İsrail ve ABD bu seçimlere gırtlaklarına kadar bulaşmışlardır...

SAYGIN SESSİZLİK!
Bu yüzden İstanbul'da yeniden seçim yapılması bir zorunluluktur. Kamu vicdanı yaralanmıştır. Seçim yenilenmez ise Ekrem İmamoğlu; "çalınan oylarla başkan olan biri" olarak tarihe geçecektir. Çünkü açık biçimde İmamoğlu için oy hırsızlığı yapılmıştır.
Burada İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin alması değil, daha ötesinde bir şer oyunu planlanmış ve uygulanmış. Acaba CHP ve Ekrem İmamoğlu, mazbatayı bu nedenle mi sokaklarda, Anıtkabir'de ve stadyumlarda arıyor...?
Bütün bunlar olurken, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım'ın, sağduyu dolu, ağırbaşlı, milletimizi kucaklayan, devlet adamı ciddiyetindeki tavrı ve sessizce sonuçları beklemesi, Ekrem İmamoğlu'nu ayrıca ezik ve hafif gösteriyor...

YAHUDİLERİN KÜRTLERİ
Değerli kardeşlerim; PKK, PYD, YPG, KCK mensubu teröristler ve bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP, Kürt görünümlü Kürt katilleridir. HDP'ye artık bir siyasi parti muamelesi yapılamaz. Dedik ya!
PKK, PYD, YPG, KCK, HDP, Kürtler için değil; Siyonist Yahudilerin hakları için çalışıyorlar. Yahudilere toprak elde etmeye çalışıyorlar...
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