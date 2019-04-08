Ekrem İmamoğlu bir hilekardır
Bu nedenle saygın falan değillerdir...
Yalan mı...? Daha ilk gün, Binali Yıldırım'a verilen oyların, CHP'ye yazıldığı, yüzlerce tutanak ile ortaya çıkmasına rağmen, mazbatamı verin diye ortalığı ayağa kaldırmaya çalışmadı mı...?
Seçim ile ilgili itirazlar gerçekleşmesinden rahatsız olmuyor mu...? Sahip olmadığı ünvan ve makam ile imza atmıyor mu...? Böyle imza atan adamlara en basit şekli ile sahtekar denmez mi...? Dolayısı ile; bu adamın oluşturmak istediği, saygın, halkın seçtiği, hakkı elinden alınmaya çalışılan, mağdur siyasetçi algısının, koca bir yalan olduğunu iyi bilmeliyiz... Bu adam değersiz, önemsiz, sıradan bir hilekardır...
Ekrem İmamoğlu'nun kendisi; melek kalpli, saygın siyasetçi, rolünü oynarken, Mahmut TANAL adlı milletvekili görünümlü kışkırtıcı, A Haber'in naklen yayınını basıp, zorbalık ile dehşet saçıyor...Sokakları karıştıracakları imasında bulunuyorlar...
Ekrem'in taraftarları ve CHP'liler ise; AK Parti ve AK Parti'lilere en iğrenç yol ve yöntemler ile saldırmayı sürdürüyor... Recep Tayyip Erdoğan'a, diktatör demeyi ve ailesine çalışma arkadaşlarına, yüzlerce iğrenç iftirayı atmayı sürdürüyorlar...
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