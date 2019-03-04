Yalancı Soner Yalçın kimlerin odacısı...?
Geçtiğimiz hafta, Yeni Şafak gazetesinde, ABD'nin Türkiye'deki diplomatlarının, Osman Kavala'yı nasıl yönlendirdikleri, konuşma kayıtları tutanakları ile yayınlandı. Şimdi soru şudur: Soner Yalçın adlı yalancı, Gezi kalkışması ve ihanetinde, polisimiz ve devletimiz aleyhinde yayınladığı yalan haberler ve iğrenç iftiralar ile kimin/kimlerin Oda'cılığını yapmıştır? Başkaları hakkında yapılmasına rağmen, bu yalancı hakkında, yaptığı yalan yayınlara ve iğrenç iftiralara rağmen neden hukuki işlem yapılmamaktadır..?
El cevap: Soner Yalçın adlı yalancı, Evanjelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki hizmetkarı ve Oda'cısıdır.
BU ZİHNİYET GEÇMİŞTE ADAM ASMADI MI...?
CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, başkasına oy verenlerin ellerinin kırılmasını istiyor... Kendi partisinin rakibi olan, iktidar partisine, "AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" dedi... Adamın gözü dönmüş... Milletvekili sıfatlı, millet düşmanı... Milletinin başkasına oy veren mensuplarının, ellerinin kırılmasını arzu eden adam milletin dostu olabilir mi...? Peki, milletin ellerini kırarlar mı?
Soruya, geçmişleri cevap veriyor. Bu adamların partisi, geçmişte rakiplerini asmıştı.... Ellerini kırmak ne demek...
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