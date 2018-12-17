Kemalist, demokrat, çevreci görünümlü yamyamlar
Şimdi bir daha söyleyelim... Bu fakir, sizden de sahiplerinizden de korkmaz, Elhamdülillah...
Evanjelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin işbirlikçi hainleri, size söylüyorum...
Yetmez ulan, toplanıp bir daha gelin... Ha bu arada; geçen hafta mealen ne yazmıştık...? Devlete baş kaldıranların başı kesilmelidir....
Yalan mı...? Yanlış mı...? Zaten; geçen hafta başından bu yana, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli, sokaklara çıkalım, ortalığı yakıp yıkalım, ekonomiyi felç edelim, polislere düşmana saldırır gibi saldıralım diye yanıp tutuşanlar hakkında, bu fakirin yazdıklarına benzer ifadeler ile son uyarılarını yaptılar...
İP'Lİ ÜLKÜCÜLERİN YANINDA, APO POSTERİ Mİ SALLANACAK...?
Düşünebiliyor musunuz...?
MHP ve Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmeyip de Meral Akşener'in peşine takılanlar var... İP'de siyaset yapıyorlar. Ancak Meral Akşener ve ülkücü adamları CHP ile ittifak yapma kararı aldılar.
Mitinge gittin. Yanındaki adam HDP'li ya da DHKP/C sempatizanı... Terörist başının posteri de yakasında... Hadi buyur buradan yak... Şimdi; muhalefetin, ittifak gerçekleştireceğini ilan ettiği illerdeki miting meydanlarında, insan topluluğuna bir göz atalım. Meral Akşener'in peşine takılan milliyetçi, ülkücü olduklarına inanan İP'li seçmenler... PKK/PYD/ YPG/ KCK mensubu, terörist sevici, Mustafa Kemal'in askerlerine "İt sürüsü" diyen, HDP'li seçmenler...
Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen, ulusalcı, laik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz kurduk diyen, asker-sivil seçkinci CHP'li seçmenler...
FETÖ mensubu şerefsizler de katılırlar... İşte size çadır tiyatrosu... Bu insanlar birbirleri ile mitinglerde dövüşürler ya hu...?
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