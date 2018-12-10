Türkiye’de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur
Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil; binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur... Bu cümleyi fakir kardeşinize Alim Koptur adlı seyircimiz göndermiş... Çok hoşuma gitti. Sizler ile paylaşmak istedim...
MİLLETİN DİNİNDEN NEFRET EDEN DANIŞTAY SAVCISI
Danıştay savcısının mütalaası aslında ülkemizin nüfusunun yüzde yirmisini temsil ediyor. Bu ülkede kendi dininden, diyanetinden, milliyetinden, milletinden, geçmişinden, Osmanlı'dan, tarihinden nefret eden kesim var. Bu fakire göre, bu insanların sayısı, ülke nüfusumuzun en az yüzde 20'sidir. Geçmiş 80 yıl boyunca, nesillerimize öğretilmiş, bir nefret duygu ve düşüncesinden bahsediyorum. Bunu nasıl aşarız bilmiyorum. İslam ve Müslüman deyince, nefret ile tepki vermesi öğretilmiş bu nesil, Batı'ya adeta tapınmaktadır. Bu insanlara göre, dindar bir Müslüman düşmandan daha tehlikelidir. Bu nesil, eline fırsat geçtiğinde, kendisine öğretilmiş bu nefret ile İslam ve Müslüman düşmanlığını anında icra etmektedir. Bu nedenle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının, zarar görmemeleri için, bu insanların kullanabileceği bütün yol ve yöntemler konusunda müthiş bir dikkat sergilemeleri gerekiyor.
AKŞENER ÜLKÜCÜ MÜ...?
Daha evvel de sormuştum... Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmeyip de Meral Akşener'in peşine takılanlar... Sizlere bir kez daha soruyorum... İçine terörist sevici HDP kaçmış, PKK ruhlu CHP ile beraber olmak, ülkücülük mü...?
Türk milliyetçiliği bu mu...? Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü, Türk milliyetçiliğini, terörist sevici CHP ile işbirliği yapmadı/yapmıyor diye mi beğenmemiştiniz...?
Meral Akşener ve ülkücü, Türk milliyetçisi olarak bildiğimiz yakın adamları; içine terörist sevici HDP kaçmış, PKK ruhlu CHP ile işbirliği yapmak için çırpınıyorlar...
MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR MEHMET ÖZHASEKİ
Mehmet Özhaseki, Ankara AK Parti adayı olarak açıklanınca ağzı olan konuşmaya başladı. Bu fakir kendisini çok yakından bilir ve tanır. Ankara'nın bütün ilçelerini ve sokaklarını en az Kayseri kadar gezmiştir.
Siyasete MHP kaynağından su içerek girmiştir. Sadece Ankara'daki değil, Türkiye'nin her yerindeki milliyetçiler ve muhafazakarlar kendisini hem çok severler hem de çok sayarlar...
Kendisini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlamayanlar arasında da çok büyük bir saygınlığı vardır. Ankara için müthiş hizmetlerini, daha şimdiden hayal edebiliyorum. Aday gösterilmesi, harika bir iş oldu. Allah yardımcısı olsun...
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