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Erkan Tan Erkan Tan
  • 12 Kasım 2018, Pazartesi

Bindirdiğiniz kadar indireceksiniz vicdansızlar

AMERİKAN dolarını bahane edip, dolar ile uzaktan yakından alakası olmayan ürünlere fahiş zamlar yapan iş adamı, tüccar görünümlü hainler, vicdansızlar... Döviz hızla düşüyor ancak sizler, ürün, mal ve hizmetlerinize aynı oranlarda indirim yapmadınız.
Yapmıyorsunuz. Millet olarak hepinizi zihnimize kaydettik. Üstelik bu iş adamı, tüccar görünümlü hainlerin ezici çoğunluğu yerli ve milli firmalardı... Şimdi bekliyoruz.
Doları bahane edip ne kadar bindirdi iseniz, o kadar indirmeniz gerekiyor.
Tabii ufacık da olsa vicdanınız, Allah korkunuz var ise...!!!?

TERÖRİSTLERİN SAHİBİ AMERİKA
FETÖ, PKK, PYD, YPG, KCK, DEAŞ, DHKP-C... Evanjelist Hristiyanlara ve Siyonist Yahudilere hizmet etmeleri için kuruldular.
Bu şerefsiz hainleri... Türklere, Kürtlere, Acemlere, Araplara ve Müslümanlara düşmanlık yapsınlar diye bir araya getirdiler. Bu namussuzlar da efendilerine hizmetkarlık yapıyorlar. Dolayısı ile efendileri tarafından korunuyorlar ve kollanıyorlar.
Bunlar, ruhunu şeytana satmış İslam düşmanlarıdır. Ve kesinlikle Amerikan ve İsrail malıdırlar. Bu gözü dönmüş katillerin sahibi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda, önceki gün, kitabın orta yerinden ABD'ye iğrenç düşmanlıklarını söyleyiverdi. Dolayısı ile; teröristlerin sahibinin, teröristlerin başına ödül koyması tam bir sahtekarlıktır.
Ve azılı düşmanlarımız ABD ve İsrail'in korkunç bir başka tuzağıdır.

CHP AMERİKA'NIN VE İSRAİL'İN PARTİSİ Mİ...?
Geçen hafta CHP'li Ünal Çeviköz: " PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur" dedi. Daha evvel de hem CHP Genel Başkanı, hem de sözcüleri, PYD/YPG için, "siyasi partidir" demişlerdi. Üstelik yetinmeyip, CHP ile aynıdır diye de benzetme yapmışlardı. Daha evvel, "koskoca Ana Muhalefet Partisi, yasa dışı örgüte döndü" demiştim. Az bile söylemişim.
Şu hale bakar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu, çok uzun zamandır ve binlerce delil ile tüm dünyaya adeta haykırıyor. Diyorlar ki: PKK/PYD/ YPG bir ve beraberdirler. Eli kanlı terör örgütleridirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanıdırlar. İsimleri farklı, mensupları aynı teröristlerdir.
Bölgeyi yağmalıyorlar. Kim olduğuna bakmadan insanları katlediyorlar. En çok da Kürtlere zulmediyorlar. Yani bu tespit ve bilgiler, AK Parti'nin ya da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kanaatleri değil ki...! Devletimizin konuyla ilgili bütün kurumlarının ortak görüşü. Peki CHP Genel Başkanı ve sözcüleri ne diyorlar?
Bu eli kanlı katiller siyasi partidir.
Ve hatta CHP ile aynıdır.
Haberler Yazarlar Erkan Tan Bindirdiğiniz kadar indireceksiniz vicdansızlar
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