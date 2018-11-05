Kemalist, sapkın laik ama Erbakancı
İçine, HDP ile DHKP-C kaçmış CHP listelerinden milletvekili oldu.
Ama kendisini, merhum Necmettin Erbakan'ın davasına adadığını iddia ediyor. Merhum Necmettin Erbakan'ı, hayata iken en korkunç ve yalan ithamlar ile muhatap edenler... Onu, bir kaşık suda can çekiştirerek öldürmek isteyenler...
Merhumun bütün ömrü boyunca savaştığı, İslam ve Müslüman düşmanları... Bu adamın şimdiki safı işte bunlar... Öyle ya... CHP listelerinden birlikte milletvekili olduğu İstanbul'da, ezan sesinden tiksinenler yok mu...? Haa unutmadan... Fetullah Gülen adlı kahpenin, sözcülüğünü yapması da hepsinin tuzu biberi oldu. FETÖ ile mücadele esnasında, haksızlıklara uğrayanları bahane edip, kahpe ve şerefsiz Fetullah Gülen'in bile söylemediklerini söylüyor...
İçine DHKP-C kaçmış, HDP ruhlu CHP
SÖZDE Atatürkçüler... CHP'liler...
Kendilerini Atatürk ilke ve devrimlerinin hararetli taraftarları olarak tanımlayanlar... Neler yapmışlardı ve yapıyorlar...? Her CHP'li aileden HDP'ye oy verilmesi için, İstanbul başta olmak üzere, bütün Türkiye'deki CHP il ve ilçe teşkilatları, seferber edilmişti... Selahattin Demirtaş için bir an önce tahliye istemişlerdi... Hala da istiyorlar... Hani şu; "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen, adam... Terör ve terörizm ile ilgili, hakkında korkunç suçlamalar var...
Deliller, kanıtlar var... APO'nun teröristleri ile Mustafa Kemal'in askerleri, bir ve beraberler... Teröristlerin cenazelerine giden milletvekilleri ile seçimde iş birliği yapmak istiyorlar... MİT dünyaya ifşa olsun istiyorlar... Avrupa'ya gidip, Türkiye'ye iğrenç yalanlar ile iftira atan bir Genel Başkanları var. DHKP-C ruhlular ile...
İşbirliği ve gönül birliği yapıyorlar.... Ezan sesinden tiksinenleri milletvekili yapıyorlar... Devlete katil diyenleri...
Savcı rehin alıp, şehit edenleri sevenleri, milletvekili yapıyorlar...
ABD müslümanların katilidir
DEAŞ ile mücadele ediyoruz yalanı ile Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiler.
ABD geçtiğimiz günlerde cami bombaladı...
Asla istemeyiz ama; ABD, eğer bir cami değil de bir kilise ya da sinegog bombalar mıydı...? Müslüman ve Ortadoğu'da iseniz, Amerika'nın en büyük düşmanı olursunuz.
2001'den bu yana, dünyanın değişik yerlerinde; işgal, savaş, iç savaş, karışıklık, kaos nedeniyle kaç Müslüman öldü biliyor musunuz?
15 milyon Müslüman öldü. Bunu en büyük sebebi ABD'dir. Amerika katildir.
Müslümanların düşmanıdır. Türklere ayrı, Müslümanlara ayrı düşmandır. Kürtlerin de azgın ve azılı düşmanıdır. Aslında Kürt, Türk, Arap, Acem fark etmiyor.
Dindar Müslümanların tamamı ABD'nin düşmanıdır.
Sırtlarını dayamışlardı
Elhamdülillah... Sırtını PKK/ PYD/YPG'ye dayayanların, dayandıklarına, tankların namlusunu dayadık... Hatırlayacaksınız... HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye yaslıyoruz...." demişti. Eli kanlı katillerden bu şekilde bahsetmişti. Karşımızda Kürtler yok...
Kürt kardeşlerimizin ezici bir çoğunluğu, İslam ümmetinin şerefli birer üyesidirler.
Müslüman kardeşlerimizdirler. Aslında Figen Yüksekdağ ve katilleri, sırtlarını ABD ve İsrail'e dayamışlardır...
Karşımızdakiler, Kürt görünümlü eli kanlı katillerdir... ABD'li sahtekarların, iğrenç hedefleri hala yürürlüktedir. ABD ve İsrail birlikte, Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, PKK/ YPG/PYD adlı katillere, devlet kurmak üzeredirler. Tek yol, bütün bölgenin, bu Haçlı, Siyonist hizmetkarı, PKK/PYD/YPG kuduzlarından temizlenmesidir...
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