Millet bahçeleri Gezicilere kapak olmuş mudur?
İstanbul'da Millet Bahçeleri açılış törenlerinde utanmışlar mıdır...?
Yok be kardeşim...! Onların derdi ağaç, yeşillik, çevre falan değildi ki...
CHP'nin, CHP'lilerin ve HDP'nin çok sevdiği bu çapulcular, seçilmiş hükümeti devirebileceklerini zannettiler. Emperyalist yamyamlarca desteklendiler.
Ülkemizde, Osman Kavala başta olmak üzere, bazı iş adamları ve holdingler tarafından açıkça sahiplenildiler. DHKP-C, PKK, FETÖ mensubu kahpeler ile birlikte davrandılar. Devlete baş kaldırdılar. Silah sıktılar. Taş attılar.
Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil; binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Zaten, Osman Kavala için bağırıp, çağıran Emperyalist yamyamlardan, kim kimin adamı çok iyi anlıyoruz.
MİLLİ SİLAHA KARŞI TÜRKÇE EZAN
Silahlarımızın %70'ini biz yapıyoruz diyoruz; CHP: Ezan Türkçe okunsun diyor... İzin verin uçak yapalım, diyoruz; CHP:
Kur'an'ı yeniden yorumlamak lazım diyor... Yerli roket yapalım diyoruz; CHP: Ezan Türkçe okunsun diyor... Yerli otomobil yapıyoruz diyoruz; CHP: Bu kadar camiye ne gerek var? diyor...
IMF'ye borcumuzu bitirdik diyoruz;
CHP: Yaşasın laiklik, kahrolsun irtica diyor... CHP, bu ülkede, İslam ve Müslümanlar hakim olamasın diye faaliyet gösteren bir kuruluştur. Varlık sebebi İslam'ın ve Müslümanların, her çeşit yol ve yöntem ile önlerini kesmeye çalışmaktır. Yukarıdaki tespitlerin bir bölümünü, sosyal medyada dolaşan yorumlardan alıntı yaptım. Allah aşkına cevap verin tespitler yanlış mı...? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu malum CHP zihniyetine, memleketin kaderini asla bir daha teslim etmeyeceğini söyledikçe, inanın ruhum ferahlıyor...
İSRAİL YAPINCA KORKUDAN GEBEREN SOLCULAR
Gazze'de bir televizyon binası bombalanıyor. İnsanlar katlediliyor.
Kimsenin sesi, soluğu çıkmıyor.
Türkiye'de, gazeteci görünümlü teröristler ve hainler tutuklanınca; basın özgürlüğü yok, insan hakları gasp ediliyor diye bağırıp, çağıranlar...
Neredesiniz...?! Çevirdikleri film, fırıldağı görebiliyor musunuz...?
Türkiye'de gazeteci görünümlü teröristler için böğürenler, Siyonist Yahudiler televizyon binasını bombalayınca, hiç ses bile çıkartmıyorlar...
İSRAİL, SİYONİST YAHUDİLERİN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
İsrail adlı, devlet görünümlü teröristlerin, idarecileri, Mescid-i Aksa'da Müslümanları öldürüyorlar.
Gazze'de ve Filistin'de zulmediyorlar.
Dünyanın sinir uçları ile oynuyorlar. Aslında, yeryüzünün her tarafında Siyonistler ve Haçlılar, ittifak halinde, Müslüman öldürüyorlar.
Bir ve beraberdirler... Aklı başında, sağduyu sahibi, Hıristiyan ve Yahudiler yok mudur? Vardır elbette. Ancak ya ses çıkartamıyorlar.
Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor. Bu azgın ve acımasız zalimler, onları da ezmişler...
Korkutmuşlar... İsrail, adı devlet olan bir terör örgütüdür.
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