Yol Durumu
  1. Daha ne yapacaksın...?! 15 Temmuz’da bizzat saldırdın ya...!
Erkan Tan Erkan Tan
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi

Dinimize, milliyetimize küfretseydi “sanatçı” derlerdi

BU aralar Mazhar Alanson'a takmışlar... Dine küfür etseydi... HDP'yi sosyalist bir parti diye tanımlasaydı ve oy verdiğini söyleseydi... Bu ülkede yaşanmaz deyip ABD'ye yerleşeceğini ilan etseydi...
Öldürülen terörist cenazelerine katılsaydı... Malum çevreler çılgınca alkışlarlardı... Çünkü onlara göre gerçek sanatçı, gazeteci, yazar, televizyoncu, bunları böyle yapanlar...

BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'da kritik görüşmeler yapıyor... Hem Çin ile hem Rusya ile içeriği dopdolu, stratejik kararlar alınıyor... Bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "İran'a ABD yaptırımı bizi bağlamaz" açıklaması yapılıyor... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Çin ile ilgili para anlaşmasını ilan ediyor... Aynı anlarda Büyük Şeytan Amerika Birleşik Devletleri malum alçak açıklamayı yapıyor...

KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE SUÇLU YOK
Kemal Kılıçdaroğlu ve adamlarına göre... Eren Erdem masum...
Enis Berberoğlu masum...
Selahattin Demirtaş masum...
FETÖ mensubu kahpeler masum...
Seyircilerimden Mesut Özmen sormuş... Peki kim suçlu...?

DÜŞMANLARIMIZA TAPANLAR VAR
Hep söylüyorum.
Bu memlekette BATI ve ÇAĞDAŞLIK denen putlar var. Ve bu putlara tapanlar var. İki put da aslında aynı değerleri temsil ediyor...
Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde putperestler var. Zaten bu Batı da yanlış bir isimlendirme...
Batı coğrafi bir kavram. Bize göre batıda yer aldıkları için öyle denmiş.
Bu cepheyi asıl ifade eden tanım, Hıristiyan Haçlılar ve Siyonist Yahudilerdir. Batı tek dişi kalmış bir canavardır. Türk ve Müslüman düşmanlığı bu topluluğun ortak noktasıdır, varlık sebebidir.
Batı dediğimiz bu topluluk birbirleriyle itişip kakışırlar ve hatta savaşırlar...! Ancak Türk ve İslam düşmanlığında bir ve beraberdirler...!
Aramızda işte bu azılı düşmanlarımıza tapınanlar yaşıyor.
Hemen bu insanların ortak davranış özelliklerini sayalım...

DÜŞMANLARIMIZDAN DAHA TEHLİKELİ OLANLAR
Anında, Türkiye Cumhuriyetini suçlarlar... Hep devletimiz hatalıdır.... Hatta, başka devletlerle oluşan gerginlikler, fikir ve eylem tartışmalarında bile... Kendi devletinin yanında değil de karşı tarafta yer alırlar...
Bu yaratıklar, düşmanlarımızdan daha tehlikeli değiller mi...?
Düşmanlarımız belli. Onlar görevlerini yapıyorlar. Bize düşmanlık yapmak onların işi...
ABD ile yaşadığımız son gerginliklerde de aynı tavırlar ve aynı insanlar sahnede idiler... Asıl bize yıkıcı zarar verenler, işte bunlar...
Yüreğimizi yakanlar, canımızı acıtanlar ve kalıcı hasar bırakanlar bizden gibi görünüp de bizden olmayanlar.
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