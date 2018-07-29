Daha ne yapacaksın...?! 15 Temmuz’da bizzat saldırdın ya...!
FBI ve NATO derin yapıları gırtlağına kadar 15 Temmuz'un içindedirler.
Avrupa Birliği, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Fransa, Hollanda'daki Haçlı- Siyonist ittifakına bağlı bütün derin ve karanlık yapılar, o gece bir ve beraber milletimize ve devletimize saldırdılar. Kahpe, şerefsiz Fetullah Gülen ve katilleri, sadece bunların maşası idiler. Şimdi bu Büyük Şeytan Amerika Birleşik Devletleri, Rahip görünümlü ajan Brunson için bize yaptırımdan bahsediyor.
Daha ne yapacaksın 15 Temmuz'da bizzat saldırdın ya...?!
AMERİKA PUTUNA TAPANLAR
Rahip görünümlü ajan Brunson olayları esnasında, ABD putuna tapanları bir kez daha görüverdik. Bu insanların anlayışları, dış politika başta olmak üzere, hayatın her alanında kendini gösterir. Bunlara göre, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, kendi politikalarını oluşturamaz. Kendi başına oyun kuramaz. Yapsa bile başaramaz.
İttifak, yalnızca ABD başta olmak üzere, Batı ile yapılmalıdır. Doğu, Araplar ve dünyanın geri kalanı, bunlarda alerji yapar. Hele Arap dünyası ile yakınlaşma, bunları çıldırtır. Bakmayın söylemlerine... Türk dünyasını falan da sevmezler... Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan bir Türkiye Cumhuriyeti, bu insanları huzursuz, rahatsız ve hatta hasta ediyor.
AKLI VE RUHU BİZDEN OLMAYANLAR
Aslında bu ruh halinin adı var.
Sömürge ülkelerinin insan tipi, istisnalar hariç, aynen böyle. Yani bunlar sömürgeci aydınlar ve insanlar... İç dünyalarında, kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan, bir devlet var. Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar. Bu eziklik kendilerine öğretilmiş.
İddialı, tam bağımsız ve mutlak eşitlikçi bir Türkiye, bu insanları korkutuyor.
Yıllardır özlediğimiz tavır artık gerçek oluyor. Yıllarca Batı diye bir sapık medeniyetin, kulu ve kölesi olmaya zorlandık.. İnşallah, bundan sonra...
Aziz ve asil milletimizin, devletimizin menfaatleri, nerede ve kimlerle ise orada olacağız... Her yerde ve her zaman... Doğrusu da bu idi... Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir ittifaka mecbur değildir.
Olmamalıdır. Eksen bizzat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi çıkarları, hayalleri ve inançları olmalıdır... İşte şimdilerde bu Türkiye Cumhuriyeti;
Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, gücünü ve dayanağını, mazlumlardan ve mağdurlardan alıyor. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü ve tavrı; her dinden, dilden, ırktan insanlarının kalplerini kazanıyor...
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