Yol Durumu
  1. Dinimize, milliyetimize küfretseydi “sanatçı” derlerdi
Erkan Tan Erkan Tan
  • 05 Ağustos 2018, Pazar

Vatan toprağı ne ise milli paramız odur

DAHA önce de yazmıştım...
Konunun önemine ve gündemdeki yerine binaen bir daha yazmak zorundayım... Siyonist Yahudiler-Evanjelist Hristiyanlar ve onların emrindeki finans kuruluşları, ekonomimize, milli paramıza hücum ettiler... Silahlı teröristler; vatana, millete, devlete, saldırıyorlar... Ekonomik teröristler de dövizin değeri üzerinden, ekonomimize saldırıyorlar... Eli kanlı katillerin, silahlı teröristlerin yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışıyorlar.
Bu bir savaş... Vatan toprağımız ne ise, milli para ve ekonomik değerlerimiz de odur... Sahip çıkmalıyız... Başkomutan;
Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır...

SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ.... İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN
Türkiye'de meydana gelen gelişmelerin hepsi tek merkeze bağlıdır. Adları ayrı...
Ama sahipleri aynı aktörler ile karşı karşıyayız. Hedef baygın Türkiye...
Yönetilemeyen Türkiye... İstikrarsız Türkiye'dir... Türkiye'ye, çok uzun süreli ve büyük bir tuzak kurulmaktadır. Bu oyunu bozamazsak, gelecekte savaş Anadolu'da olacaktır. ABD ve İsrail, karşımızdaki güçlerin temsilcisi iki devlettir. Bunlar, bu filmde Türkiye ile dost ve müttefik rolündeler. Gerçekte ise azgın birer Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanıdırlar.

AMERİKA VE İSRAİL DÜŞMANLARIMIZDIR
Amerika katildir... Türk ve Müslüman düşmanıdır... Hem Kürt, hem de Müslüman iseniz Amerika'nın en büyük düşmanı olursunuz. PKK/PYD/YPG Amerika'nın kiralık katilleri değiller mi...?
Bu arada; ABD, CIA, NATO, FETÖ...
15 Temmuz ihanetinde de bu dörtlü hep beraber değiller miydi? Ayrıca bu Fetullah Gülen haini, şerefsizi hala ABD'de yaşamıyor mu? Bu namussuzu seven alçakların bir bölümü de hala ABD'de değil mi? Kardeşlerim, bütün bunlar kabul edilebilir mi? Aslında vicdanı önyargılara esir olmamış herkes, şunları bilmektedir.
ABD biliyoruz ki taraftır, ama bizim tarafımızda değil... ABD müttefiktir, ama bizim müttefikimiz değil...

AJANLAR İÇİMİZDE NASIL YAŞARLAR...?
İnsan hakları... Demokrasi...
Özgürlükler... Hukukun üstünlüğü.. Özgür basın... Batı denilen Haçlı ve Siyonist ittifakı, bu değerleri kullanarak yeryüzünü fitneye boğuyor. Dünyanın geri kalanını, bu kavramları kullanarak ve bu iş için kurulmuş dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri ile karıştırıyorlar. Bu yapılar, aynı zamanda, Soros ve benzeri tipler ile destekleniyorlar... STK, dernek, vakıf görünümlü bu örgütler, her türlü kargaşa kampanyası da yürütüyorlar. Şeytani üst akıl; din adamlarını, gazetecileri, televizyoncuları, bilim adamlarını, yazarları, gezginleri ve her çeşit sivil toplum kuruluşunu bir istihbarat aygıtı gibi kullanıyor. Film ve müzik endüstrisi de şeytani üst aklın amaçları için kullandığı alanlardır... Bu anlattıklarım çerçevesinde Brunson; rahip görünümlü, ajandır.
Provokatördür... ABD dış politikasına yön verecek kadar da önemlidir.
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