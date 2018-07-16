Kahpe Fetullah Gülen ve adamları, kimin çocukları...?
Neler yaptılar şerefsiz Fetullah Gülen ve hain arkadaşları..? Bu eli kanlı katil sürüsü milletimizi ve devletimizi teslim alıp, Haçlılara ve Siyonistlere teslim edeceklerdi. FETÖ mensubu bu alçaklar, hainler... 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ailesiyle birlikte ele geçirip, öldürmek istediler... Namuslarına emanet ettiğimiz silahlarla, TBMM'yi bombaladılar... Aziz ve asil milletimizi şehit ettiler... Kendi milletine tank, helikopter, savaş uçaklarıyla saldırdılar. Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarının karargahını bilerek, isteyerek, planlayarak bombalayıp onları şehit ettiler.... Şimdi soruyorum size... Bütün bunları yapan bu alçaklar, hainler, eli kanlı katiller, bu milletin çocukları olabilir mi..?
Elbette hayır..! Peki öyleyse; kahpe Fetullah Gülen ve adamları, sevenleri, kimin çocukları..?
TEK GECELİK FETÖ'CÜLER
O gece, FETÖ mensupları yalnız değillerdi... O gece, kimler akıl ve gönül beraberliği içindeydiler..? Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler... PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler... DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de ihanetin içindeydiler... Çok tuhaf ama... Yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...
HEM KARDEŞ, HEM KALLEŞLER
Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu iğrençliğin içindeydiler...
Çeşitli sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler... Bu arada geçtiğimiz süreç içerisinde, FETÖ ve PKK mensuplarının, eli kanlı katillerin, aynı evde yakalandıklarını da hatırlatalım... Birbirlerine yardım ve yataklık yapıyorlar. Hem kardeşler...
Hem de kalleşler...
FETÖ ABD VE İSRAİL DEMEKTİR
FETÖ ile mücadeleyi; Amerika'nın bir bölümü, CIA, FBI ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız, bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız. Ülkemizde hepimizin kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur. Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyor mu? 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, FBI, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı?
Kahpe Fetullah Gülen ve namussuz sevenleri sadece birer maşa idiler...
BİZDEN NESLİMİZİ ÇALDILAR
Haçlı ve Siyonist ittifakına bütün hücreleriyle bağlı bu derin yapılar, bizden neslimizi çaldılar. Verdikleri zararın belki de pek anlaşılamayan ama en önemli yönü aslında tam da burası. Dünyayı ele geçirmeye çalışan bu sinsi ve sapkın zihniyet;
FETÖ aracılığıyla sapık, itikadı yamulmuş, genetiği değiştirilmiş, zombiler yetiştirdi. Neslimizi çaldılar...
İstikbalimizi karartmak istediler...
İşte bu nedenle, sadece bu günümüze zarar vermediler. Yarınımızı da hedeflediler. Düşünebiliyor musunuz? Bu gençler, gerçekten Kur'an'a, Allah'a, İslama ve Müslümanlara hizmet etmiş olsalardı; hem ülkemiz, hem de Müslümanlar için ne kadar müthiş bir fark oluşurdu!!!...
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