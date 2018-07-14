Bölünmüş medeniyetimiz günümüz ile buluştu
Dün aynı usül içinde, sırasıyla aynı eylemlerin icrası ve Başkanlık sistemi toplantısının yapılması müthiş bir mesajdır... Cumhurbaşkanı, Başkan, Recep Tayyip Erdoğan yine bütün dünyaya ve tabii ki Türkiye'ye, şanlı geçmişimizi ve ecdadımızın devlet geleneklerini haykırmıştır...
Bölünmüş, parçalanmış, özünden kopartılmış medeniyetimiz küllerinden yeniden doğmuştur...
Günümüz ile buluşmuştur...
Recep Tayyip Erdoğan'ın bu uygulamaları, şanlı geçmişini unutmuş koca bir milletin, özgüvenini de yeniden oluşturuyor. İnsanlarımıza moral, umut ve yaşama sevinci veriyor.
ECDADIMIZIN DEVLET GELENEKLERİ
Frak yok... Senfoni yok... Viski yok... Dans yok... Batı müziği eşliğinde alkollü içki kadehlerini tokuşturmak yok.. Artık devletimizin merasimleri bu toprakların ruhu ile gerçekleşiyor... Besmele var... Dua var... İstiklal Marşı, Mehter Marşları var... Cuma namazı eda ederek; vatan, millet, devlet, ümmet için Allah'a yalvarış, yakarış var...
Binlerce yıllık töre yeniden sahnede...
Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımı sizler de görün istedim. (Bu fakir de bazı eklemeler yapmıştır)
EMPERYALİST YAMYAMLAR
Dünyayı yönetmeye iman etmiş Şeytani Üst Akıl, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlara ağzından salyalar akıtarak saldırıyor.
İlan edilen Bakanlar, özellikle de Berat Albayrak için aleyhte yayınlar yapıyorlar... Demek ki muhteşem bir yoldayız. Ayrıca anlıyoruz ki bu emperyalist yamyamlar, milli paramıza saldırmaya devam edecekler.
Döviz, dolar, euro üzerinden ekonomimize, milli şirketlerimize tuzak kuruyorlar...
EKSEN BİZZAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Artık merkez biziz. İttifaklar dağılıyor. Paktlar çöküyor. ABD ve Avrupa Birliği birbirine giriyor. NATO liderler zirvesinde Trump ortalığı birbirine katıyor. Bütün bunlar olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki zirveye tam anlamıyla damgasını vuruyor.
Her devlet ya da hükümet başkanı kendisi ile görüşmeye özel bir anlam verdi. Hatta Amerika'daki gazeteler, Trump'ın Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa daha dazla vakit geçirmek için Avrupalı liderlerden vazgeçtiğini bile yazdılar.
Halkın sevdiği, desteklediği, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hepsinin ilgi odağındaydı. Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyeti artık hiçbir ittifaka mecbur değildir. Eksen bizzat Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gücünü mazlumlardan ve mağdurlardan alıyor. Dünya 5'ten büyüktür sözü ve tavrı dünyanın her dinden, dilden, ırktan insanın kalplerini kazanmıştır. Adeta bütün bu insanların ve milletlerin rehberi olmuştur.
Hakk'ı sevmek ve haklılığın gücü, Türkiye Cumhuriyeti'ne müthiş bir saygınlık kazandırıyor...
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