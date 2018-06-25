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Erkan Tan Erkan Tan
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi

Allah müslümanların dualarını kabul etti...

YÜCE Allah, dünyanın her yerindeki mazlum Müslüman kardeşlerimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin, seçimi kazanması için yaptığı dualarını kabul etmiştir. Haftalarca, dünyanın dört bir yerinden ülkemize gönderilen, videolar seyrettim. Adını bile söylemekte zorlandığım yerlerden insanlar, tek tek ve topluluklar halinde, hem milletimize hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyorlardı... Önce, herhalde münferittir, bu kadar ile kalır dedim. Ama bitmedi. Artarak devam etti. Recep Tayyip Erdoğan, oralara nasıl ulaştı..? Onun söylediklerini nasıl görüp, işitip, anladılar..? İşte bu, yüce Allah'ın, mazlumlar ve mağdurlar ile ilgili bir hikmeti..
MİLLETİN EVLADI...
Recep Tayyip Erdoğan, ezilmiş, sömürülmüş, zulme uğramış, itilmiş, kakılmış her milletten insanın sesi ve umudu olmuştur. Sadece Müslümanların da değil... Haçlı Hristiyanlar dışındaki Hristiyanlar, Siyonist olmayan Yahudiler bile, kendisi ve söylediklerini desteklemekte ve sevmektedirler.
Yani Recep Tayyip Erdoğan, bütün dinlerden, dillerden, milliyetlerden mazlum ve mağdur yeryüzündeki herkesin, sesi ve önderi gibidir. Millet kazanmıştır... Ümmet kazanmıştır...
Bağımsız, Müslüman hassasiyetler ile davranan, güçlenen Türkiye kazanmıştır... İş ve icraat, projeler ve umut vaaden kazanmıştır...
BATI KAYBETTİ
Bu seçime, sadece Türkiye'deki siyasi partiler girmemiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, BATI adlı emperyalist düşmanlarımız, resmen taraf oldular. Dolayısı ile; Haçlı ve Siyonist ittifakına... Bu emperyalist yamyamlara ait basın-yayın kuruluşlarının, iğrenç yalanlar ile dolu aleyhindeki yayınlarına...
Terör örgütleri ve onların eli kanlı katillerine... Şerefsiz Fetullah Gülen ve hain arkadaşları ile sevenlerine... Avrupa Birliği'nin neredeyse tüm devletlerine...
Ekonomimize saldıran kredi derecelendirme kuruluşlarına, uluslararası finans çevrelerine... Döviz'in değeri üzerinden milli paramıza saldıranlara...
Ekonomik teröristlere... Demokrasi kisvesi altında; dev projeleri, müthiş yatırımları, rekor gelişmeleri durdurmaya, yavaşlatmaya, engellemeye çalışanlara...
Batı putperestlerine ve içimizdeki Haçlılar'a rağmen... Cumhur İttifakı kazandı...
DÜNYA KISKANDI
Dünyaya demokrasi dersi verdik.
Kadın-erkek, yaşlı-genç, çolukçocuk, sandıklardaydık...
Kucaklarında torunlarıyla sandığa oy kullanmaya gelen anneanne, babaanneler, dedeler vardı. Başka ülkelerin, büyük bir hayranlıkla takip ettikleri katılım oranı gerçekleşti. Oy kullanma, sayım-döküm, millete ilan aşamalarının hepsi, herkesin gözünün önündeydi.
HİLE VAR CEPHESİ
Daha seçim ilan edildiği andan itibaren, bunu sürekli gündemde tuttular.
Halbuki; CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bizzat kendi ağzından, bunun mümkün olmayacağı en keskin biçimde televizyonda söylenmişti. Hala da internette duruyor. Kaldı ki her siyasi parti, her zaman, bu sandıkların içindeki oyları araştırarak öğrenebilir.
Sonuçlar gizli değildir. Saklanmaz.
Herkesin huzurunda gerçekleştirilen sayım ve döküm sonuçlarından, oradaki müşahitlere birer adet verilir. Sandık başına giden herkes, oyların dökümünü ve sayımını, isterse uzaktan seyredebilir... Dünyanın en güvenli oy kullanma ve sayma yöntemleri Türkiye'dedir.
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