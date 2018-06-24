Gün bugündür... Ver mehteri... Titresin kalpleri... Alayına gider...
MEHTERİ...
Bize senelerce sömürgeleri gibi davranan, oradaki vatandaşlarımıza resmen zulmeden, atlarla, itlerle saldıran Avrupa Birliğine bugün VER MEHTERİ... ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Suriye'de fink atarlarken onlara ağzını açıp tek kelime etmeyip de kendi devletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine, "Suriye'de ne işimiz var?" diyen içimizdeki BATI putperestlerine, bugün VER MEHTERİ...
Haçlı-Siyonist ittifakının hizmetkarları olan terör örgütlerine, gavurların, kafirlerin teröristlerine, bugün VER MEHTERİ...
Bizden gibi görünen, adı-soyadı bizden, ama; aklı, fikri, ruhu, kalbi bizden olmayan, içimizdeki Haçlılara, bugün VER MEHTERİ...
Eli kanlı katillerin başı; namussuz, şerefsiz Fetullah Gülen ve onun hain, namussuz, şerefsiz arkadaşlarına, hala o alçağı, Fetullah Gülen'i sevmeye devam edenlere, bugün VER MEHTERİ... Eli silahlı kanlı teröristler silahlarla saldırırlarken, kredi derecelendirme kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları da ekonomimize saldırıyorlar.
Ekonomimize mahsus, bilerek, hak etmediğimiz bir şekilde kötü not veriyorlar.
Böylece tüm dünya, ülkemizin ekonomisinden korksun, bizden kaçsın, ülkemizdeki yatırımlarını geri çeksin istiyorlar...
Ekonomik teröristlere, bugün VER MEHTERİ...
"Hiç bir şey değişmesin, düzen aynen devam etsin, böylece altta kalanın canı çıksın, biz hep üstte olmaya devam edelim" diyenlere, Türkiye baygın kalsın isteyenlere, bugün VER MEHTERİ... Atatürk'ün arkasına saklanıp; vatana, millete, devlete ihanet edenlere, Atatürkçülük adı altında millete zulüm yapanlara bugün VER MEHTERİ... Demokrasi kisvesi altında dev projeleri, müthiş yatırımları, rekor gelişmeleri durdurmaya, yavaşlatmaya, engellemeye çalışanlara bugün VER MEHTERİ...
Bütün bu yazdıklarım dışında da alayına gider yapmak istedikleriniz pek tabii ki vardır..!
Gün bugündür... Bugün, onlara da VER MEHTERİ...
TİTRESİN KALPLERİ...
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