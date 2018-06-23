Saadetliler, ezan sesinden tiksinenleri seçecekler
Uzun uzun anlatıp, kafanızı karıştırmak istemiyorum. İttifak Yasası'nın ruhunda, küçük ortağa berilen oylar, ittifakı oluşturan büyük ortağa yarıyor... Her yerde var. Açıp bakabilirsiniz... Saadet Partisine verilen her oy, ezan sesini duymaktan tiksinenlerin, domuz eti yediğini övünerek ilan edenlerin, terörist sevicilerin, DHKP-C ruhluların yer aldığı CHP listelerinden, daha fazla sayıda milletvekili seçilmesini sağlayacak...
Üstelik bu durum, kendi partilerine en ufak bir faydası olmaksızın gerçekleşecek.
Ha bu arada; Temel Karamollaoğlu da seçilemeyecek. Kanun gereği, Milletvekili adayı da olmadığı/olamadığı için, TBMM'ye de giremeyecek.
MERAL AKŞENER'CİLER, PKK SEVİCİLERİ SEÇECEKLER
İttifakta yer alan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in peşine takılanlar... Kendilerine ülkücü, milliyetçi diyenler... Meral Akşener'e verdiğiniz her oy, terörist sevici Selahattin'e de gidiyor... Burada da yine, Seçim İttifakı Yasası'nın işleyişi ve ruhu aynen geçerlidir. Gerçi; HDP, resmen ve hukuken seçim ittifakında yer almamıştır. Çünkü bunu Akşener istememiştir. Ancak CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Bu gerçeği zaten açıkça haykırmaktadırlar.
Yukarıda, CHP listelerindeki adaylar ile ilgili yazdıklarım, tabii ki İP seçmenleri için de geçerlidir. CHP yönetiminin içine ve ruhuna, HDP, DHKP-C de kaçmış haldedir. Dolayısı ile; Akşener için atılan her oy, CHP içindeki HDP ve DHKP-C ruhlu milletvekillerinin seçilmesine neden olmaktadır. Meral Akşener de kanun gereği, Milletvekili adayı olmadığı/olamadığı için TBMM'de yer alamayacaktır. Akşener, bölücü terör örgütü ile ilgili korkunç iddalar ile suçlanan bir adamın, avukatlığına soyundu.
Kendisine "ülkücü, milliyetçi" diyen birisi... Nasıl olur da; terörist sevici Selahattin Demirtaş'ı savunan bu kadının, peşine takılabilir...?
DEMOKRATİK, LAİK, MARKSİST, ŞERİAT DEVLETİ
Muharrem İnce ve yandaşları namaza başladı. Meral Akşener tesettüre girdi.
Temel Karamollaoğlu laik oldu. Halk Tv imana geldi. Selahattin Demirtaş Türk milliyetçisi, ulusalcı oldu. Namaz kılanları korkunç bir suç işliyorlarmış gibi yayınlayan Uğur Dündar, yayın esnasında ezan arası verdi. Laikler yobaz, yobazlar laik oldu. Erdoğan düşmanlığı, bunların hepsini yaşattı. Ve birbirlerinden iğrenen bu insanlar, sırf Erdoğan nefretlerinden dolayı bir oldular. Sonra da ortaya, yukarıdaki devlet modeli ortaya çıktı.
Ya hu arkadaş, bunların birlikteliğinden uyumlu bir devlet yönetimi ortaya çıkar mı...? Bu tuhaf beraberlikten, millete hizmet sonucu çıkabilir mi...?
SELAHATTİN'İ, DEVLETİN TEPESİNE GEÇİRMEK
Zaten Muharrem İnce, milletin önünde resmen ilan etti. Seçilirse HDP'ye de Başkan Yardımcılığı görevi teklif edeceğini söyledi. Haydi hep beraber hayal edelim...
İnşallah böyle bir şey olmaz... Ancak Muharrem seçilir ise... Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Emniyet, MİT, Genel Kurmay, ve devletimizin kozmik odaların tamamı, Selahattin Demirbaş'a da bağlı olacak. Milli Güvenlik Kurulunda neler konuşulduğundan da bilgi sahibi olacak... Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önünde olacak. Yürütmenin başı sıfatı ile, devletin bütün memurlarının da amiri olacak. Sözcüleri bir kaç gün önce, meydanlarda, taraftarlarından oy istemişti. HDP'liler, oylarını bebek katili, terörist başı Öcalan'ı düşünerek vereceklermiş. HDP barajı geçsin diye emanet oy vermek üzere hazırlanan CHP'liler... Sizler HDP'ye, kimi düşünerek oy vereceksiniz acaba...?
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