TİKA’dan bir Meral bir de İsrail ve FETÖ nefret ediyor

Meral Akşener adlı ülkücü görünümlü bölücünün...

Devletin onlarca kurumu, kuruluşu varken... Hiçbiri değil de... Özellikle TİKA hedefinde... Maliye Bakanlığı demiyor... Milli eğitim demiyor...

TİKA'ya yükleniyor... Dr. Serdar ÇAM idaresindeki TİKA, harika hizmetler yapıyor... Dünyanın her yerinde, ecdadın mirasına sahip çıkıyor. Devletimizin ve milletimizin menfaatlerini çoğaltıyor...

Dr. Serdar Çam ve ekibinin yönettiği TİKA'dan; ABD, İsrail, Almanya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere Haçlı- Siyonist ittifakı nefret ediyorlar...

Bir de tabii bu şerefsiz ve kahpe Fetullah Gülen ile namussuz adamları nefret ediyorlar...



MERAL AKŞENER ÜLKÜCÜ MÜ? BÖLÜCÜ MÜ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğuna talip oldu.

Başaramadı... Peşine takılan bazı MHP kökenliler ile İP'i kurdu. Şimdi ise bölücü terör örgütü ve teröristler ile ilgili korkunç iddialar ile suçlanan bir adamın, avukatlığına suyunmuş...

Nasıl olur..??!!... Kendisine "ülkücü, milliyetçi" diyen birisi... Nasıl olur da bölücü terör örgütü eş genel başkanı ve terörist sevici bu rezil adamı savunabilir...?

Oldu işte...

Önce MHP'yi böldü... Ardından yıkıcı, bölücü terörist sevici Selahattin Demirbaş'ın avukatı oldu... Demek ki neymiş...? Meral Akşener, milliyetçi, ülkücü, falan değilmiş.... Meral Akşener, ülkücü görünümlü bölücüymüş...



MUHARREM İNCE GEL BAKALIM...!

Muharrem İnce, gel bakalım...

Sana dün de sormuştum... Bugün de bir iki sorum var... Geçen sene, siyasi çalışmalar için Balıkesir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu, resmi törenle karşılayan Tuğgeneral Ahmet Biçer'i hatırladın mı...? Ona da hesap sormuş muydun...? Duyamadım...! Mikrofona konuş... Asla arzu etmem ama...

Cumhurbaşkanı seçilir isen, aynı gerekçeler ile Tuğgeneral Ahmet Biçer'in de apoletlerini sökecek misin...? Hadi bakalım... Başına iş aldın...



FOX TV, HAÇLISİYONİST İTTİFAKININ PROPAGANDA SİLAHI

Bu televizyonun ve bağlı olduğu yayın grubunun varlık sebebi, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin emellerine hizmet etmektir. Gezi Parkı eylemlerindeki terörist kahpeleri övmüştü. Selahattin Demirbaş'ı pek sevmişti. Yayınında PKK'ya teşekkür bile etmişti. Milli iradeye hep karşı oldu. Korku, kaygı, umutsuzluk, kutuplaştırma oluşturmak ve yalan içerikli yayınlarla, milletimizin ve devletimizin düşmanıdır.

En son yaptığı kepazelik, Şehir Hastaneleri ile ilgili korkunç bir yalan. Sırf Şehir Hastanelerini, dolayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için, baştan sona yalan bir yayın yaptılar. Şehir Hastanelerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalayacağız derken kendi yalancılıklarını ve sahtekarlıklarını ispat ve itiraf ettiler...

Gerçekler, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde ortaya çıktı.

Hem de kabak gibi...

Sorumluları; yani bu haberi yapan, kontrol eden, yayınlanmasına izin veren ve takdim edenler için, korkunç bir kepazelik ve mesleki namussuzluk...