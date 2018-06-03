İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Siyonist yahudiler milli paramıza saldırıyorlar
Erkan Tan Erkan Tan
  • 03 Haziran 2018, Pazar

Muharrem, partisindeki terörist sevicilere değil paşaya hesap soruyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince, iftar davetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladı diye, Korgeneral Metin Temel'in apoletlerini sökecekmiş... Adama sormazlar mı...? Senin Cumhurbaşkanı adayı olduğun partide, terörist seviciler var. Sezgin Tanrıkulu denen bir PKK/PYD/YPG çocuğu var. PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olup olmadığını bilmeyen bir Selin Sayek Böke var. DHKP/C teröristlerinin yol arkadaşları var.

Binlerce kere Bylock'a girdiği tespit edilmiş, FETÖ mensubu kahpeler var. MİT tırları ihanetinin içindeki hainler var. Gel bakalım Muharrem İnce... Sen kendi partin CHP'de, bunların apoletlerini söktün mü de Metin Paşa'nın apoletlerini sökeceksin...?

KARAMOLLAOĞLU VE ARKADAŞLARI HEP Mİ BÖYLEYDİLER?
Varlık sebebi Müslümanlara ve İslam'a düşmanlık olan bir siyasi parti ile, yani CHP ile, yol ve dava arkadaşlığı yapmak... Selahattin Demirtaş denen terörist sevicinin avukatlığına soyunmak...
Kendisine daha düne kadar; şeriatçı, irticacı, Madımaktaki canların katili, diyenlere şimdi övgüler düzmek... Hızlı Tren projesini gereksiz bulmak, diğerlerini de durdurmayı istemek... Bütün bunların öznesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve arkadaşları, acaba başından beri mi böyleydiler...? Yani aslında, ta başından bu yana, hepimizi kandırıyorlar mıydı...? Muhafazakar, dindar, bu toprakların evlatları gibi görünüp... Gerçekte hep batının hizmetkarlığını mı yapıyorlardı...?

YIKA YIKA BİTİREMEDİNİZ YAPTIKLARINI
Muhalefet 20 gündür, "onu yıkacağız, bunu yıkacağız, şunu durduracağız" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin yaptıklarını sayıyor. Yıkacakları işleri ve yatırımları saya saya bitiremiyorlar.
Yıkmak istedikleri, durdurmak istedikleri, kapatmak istedikleri hep Cumhurbaşkanı ve AK Partinin iş ve icraatları... Sonra da hiç utanmadan, sıkılmadan, dönüp; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti ne yaptı ki" diye soruyorlar... Daha ne yapsın...? Günlerdir yık yık bitiremediniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını... Bu sözler sosyal medyadan Selami Haktan'a ait....

ESKİYE DÖNMEYİ RESMEN VAAT EDİYORLAR
CHP ve malum zihniyet, milletin referandum ile değiştirdiği konulara savaş açmışlar... Yani milletin değiştirdiği Anayasa'yı, fiilen yeniden eski haline çevirmek istiyorlar... Zaten bunu her fırsatta söylüyorlar da... Yıkım ekibi diğer muhalefet partileri de aynı konuları vaat ediyorlar. Eski sisteme geri döneceğiz diyorlar. Parlamenter sisteme geri döneceğiz diyorlar. İyi ama; daha yeni sistemi hiç yaşamadık ki... Üstelik bu değişikliği doğrudan bizler yaptık. Millet olarak Anayasa'yı değiştirdik. Sizler, doğrudan milletin değiştirdiği anayasal düzeni, nasıl eski haline getireceksiniz? Millete rağmen mi...?

Artık Başbakan diye bir makam ve görev yok. Devleti ve milleti idare etme görevi, hükümet etme işi, Cumhurbaşkanlığı makamına ait.
Hükümetin başı, bütün Bakanları atayacak olan ve millete verdiği sözleri hayata geçirecek olan kişi, bundan böyle Cumhurbaşkanı olacak.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ