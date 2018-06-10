Kadiköy’de ne var?
Hatta aralarından polislere bıçakla saldırmaya yeltenenler oluyor. İşin her yerinde bu Fetullah Gülen denen şerefsizin adamları da var. Olaylarda kullanılan bayraklara dikkat ettiniz mi?
DHKP-C, PKK ve diğer solcu görünümlü kahpelere ait. Polise bıçak çek. Terör örgütü propagandası yap. Müdahale edildiğinde de işkence var diye bağır. Bu kepazeliğin arkasında kimler var? Bu çocukları sokağa kimler çıkarttı?
HEDEF KANDİL VE SEÇİMLER
Kandil harekatını ve PKK/ PYD/YPG katillerini gebertme işini, bu ve benzeri yöntemler ile durduracaklarını sanıyorlar.
24 Haziran seçimleri yaklaştıkça, köşeye sıkışan CHP ve yandaşları ile DHKP-C ve HDP militanları, terörizm ile karşımızdalar. İstanbul Kadıköy'de gençlere polis şiddeti yalanı ile sahnedeler. Yalan, iftira ve terörizm sayesinde sahte mağduriyet oluşturup kaos yaratmak istiyorlar. Birleşik Haziran Cephesinden Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı yapılması da bu hesaba dahildir.
BÖLECEĞİZ... BATIRACAĞIZ... BAĞIRACAĞIZ...
"Muharrem İnce, "81 Milyonun Cumhurbaşkanı olacağım" diye meydanlarda ve her yerde bas bas bağırıyordu. Halbuki Kadıköy'de o gece, milletin %52 sinin oyunu almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yuhalatarak gerçek yüzünü göstermiştir.
Konuşmasında Alevi-Sünni, Kürt- Türk ayırımı yaparak, gerçek yüzünü göstermiştir. Böleceğiz...
Bağıracağız.. Batıracağız..." Bu sözler siyaset dünyasının renkli ve çok sevilen ismi Savcı Sayan'a ait.
Hiç kimse asla unutmamalıdır...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletimizin oyları ile seçilmiş bir idarecimizdir. Kendisini; serbest iradesi ile oy kullanmış, kadınerkek, yaşlı-genç milyonlarca insan seçmiştir... Halen de desteklediği bir siyasi liderdir.
Ona söylenen her söz kendisine oy vermiş ve halen destekleyen milyonlara da söylenmiştir.
ÖĞRETMEN MUHARREM, KADIKÖYDEKİLER ÖĞRENCİLERİN Mİ?
Devletin varsa eğer; yanlışları, eksikleri, hataları ile mücadele etmenin ve bunları düzeltmenin yolu bunlar mı olmalıdır? Polise bıçak mı çekmeli?
Terör örgütlerinin bayrak ve flamaları ile iğrenç sloganlar atarak devlete baş mı kaldırmalı? Yoksa meşru, demokratik, hukuki hak arama yollarını mı kutsamalı ve gençlerimize doğru hedefler olarak göstermeliyiz? Sen öğrencilerine böyle mi öğrettin?
Ya da öğreteceksin?
KANDİL'E Mİ...? CHP'YE Mİ DAYANIYORUZ...?
Ne büyük bir acı...! Haçlı- Siyonist ittifakının teröristleri, PKK/PYD/YPG, dağlarda askerlerimize saldırıyor.
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP sözcüleri, şehirde askerlerimizin komutanlarına saldırıyor.
Teröristler ve CHP'li yöneticiler, hep birlikte devletimize ve milletimize vuruyorlar. CHP yönetimi yasa dışı örgüte döndü...
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